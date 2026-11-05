Organizan en Lomas una clase de yoga a beneficio de un comedor

Proponen en Lomas ser parte de un encuentro destinado a ayudar y a conectar con uno mismo.

Con el fin de ayudar a un espacio social de Lomas brindarán este domingo dos clases de yoga a beneficio . Karma Yoga Clases abrirá sus puertas para colaborar con el Comedor Los Chicos de la Vía que está ubicado en un asentamiento donde viven más de 50 familias.

La jornada apunta a que los vecinos se acerquen a colaborar y además a conectar con uno mismo a través de la práctica de yoga integral que estará especialmente diseñada para que todos puedan tomar la clase tengan o no experiencia en este tipo de disciplina: todos puedan participar y disfrutar.

Aún hay cupos disponibles y los interesados deben tener en cuenta que habrá dos horarios. Una clase se dictará a las 10 de la mañana y la otra a las 11.30 en el espacio ubicado en Cornelio Saavedra 647, Lomas .

Las clases de yoga que se van a dictar este domingo estarán dirigidas por las alumnas del espacio Terra de Lomas que están a un mes de recibirse de profesoras.

El valor de cada clase tiene un valor de $10 mil o se pueden comprar las dos prácticas a $18 mil. Todo lo recaudado irá al comedor que está ubicado en el Barrio 17 de Octubre (en la zona de Santa Catalina), Los chicos de la vía.

La gente del espacio de yoga se contacta con el comedor a través de Javier que es un alumno. "Él tiene una organización junto a algunos compañeros que se llama Movimiento Solidario Despertar y es quien nos contó sobre este espacio social, de sus necesidades, lo fuimos a conocer y decidimos armar esta movida solidaria para ellos", contaron.

Los chicos de la vía nació en un asentamiento de Lomas de Zamora, sumamente carenciado, donde hay más de 50 familias con muchas necesidades. Lo que más requieren es alimentos, ropa y sanidad para los niños, según comentaron. "Se trata de un lugar sin los servicios básicos, ni casas acorde, que necesita mes a mes de mucha ayuda para seguir adelante", comentó Cecilia Álvarez, una de las chicas que va a dirigir una de las clases.

Cómo anotarse y colaborar

Los que quieran ser parte de esta movida solidaria ya pueden reservar su lugar porque quedan cupos disponibles para ambas clases. Todo lo recaudado será destinado a la compra de alimentos y garrafas que es lo que más se necesita en este momento.

Por eso, para sumarse a las prácticas de yoga hay que reservar el lugar al alias: karma.yoga.mp que es una cuenta de Mercado Pago a nombre de Mariana Marín. Luego hay que enviar el comprobante del pago al número de WhatsApp, 1123903909 e indicar en qué clase se va a participar.