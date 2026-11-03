martes 03 de noviembre de 2026
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3 de noviembre de 2026
Servicios urbanos.

Lomas: se puede pedir por WhatsApp el retiro de muebles, colchones y residuos grandes

El Municipio de Lomas de Zamora ofrece un servicio gratuito de retiro de residuos voluminosos con un plazo estimado de entre 48 y 72 horas.

El servicio del Municipio de Lomas es gratuito.

El servicio del Municipio de Lomas es gratuito.

Los vecinos de Lomas de Zamora pueden solicitar el retiro de muebles en desuso, colchones, electrodomésticos grandes, restos de poda y escombros de pequeña escala a través de un número de WhatsApp habilitado por el Municipio. El servicio se coordina con un plazo estimado de entre 48 y 72 horas.

El objetivo es evitar que estos elementos queden abandonados en las calles. El pedido se realiza por WhatsApp al 11-2193-7726, a través del canal de la Comunidad. Una vez recibida la solicitud, el personal se comunica con el vecino para acordar la fecha del retiro e indicarle cómo debe preparar los elementos. Por eso, hasta que el personal no llegue al domicilio no se deben sacar a la calle los residuos.

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Según la información difundida por el gobierno local, la recolección se concreta en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas.

Qué residuos voluminosos se pueden retirar en Lomas de Zamora

El servicio incluye distintos tipos de objetos y materiales que, por sus dimensiones o características, no forman parte de la recolección domiciliaria habitual.

Entre los elementos contemplados se encuentran:

  • Muebles en desuso: sillones, colchones y placares.

  • Electrodomésticos grandes: heladeras, freezers y cocinas.

  • Restos de poda: ramas y otros residuos vegetales.

  • Escombros: se permite solicitar el retiro de pequeñas cantidades, con un límite de hasta 1 metro cúbico.

La iniciativa busca evitar la formación de microbasurales, mejorar las condiciones de limpieza en los barrios de Lomas de Zamora y facilitar la recuperación y el reciclado de aquellos materiales que puedan volver a aprovecharse.

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