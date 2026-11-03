Lomas: se puede pedir por WhatsApp el retiro de muebles, colchones y residuos grandes

El servicio del Municipio de Lomas es gratuito.

Los vecinos de Lomas de Zamora pueden solicitar el retiro de muebles en desuso, colchones, electrodomésticos grandes, restos de poda y escombros de pequeña escala a través de un número de WhatsApp habilitado por el Municipio. El servicio se coordina con un plazo estimado de entre 48 y 72 horas.

El objetivo es evitar que estos elementos queden abandonados en las calles. El pedido se realiza por WhatsApp al 11-2193-7726, a través del canal de la Comunidad. Una vez recibida la solicitud, el personal se comunica con el vecino para acordar la fecha del retiro e indicarle cómo debe preparar los elementos. Por eso, hasta que el personal no llegue al domicilio no se deben sacar a la calle los residuos.

Según la información difundida por el gobierno local, la recolección se concreta en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas.

Qué residuos voluminosos se pueden retirar en Lomas de Zamora El servicio incluye distintos tipos de objetos y materiales que, por sus dimensiones o características, no forman parte de la recolección domiciliaria habitual.

Entre los elementos contemplados se encuentran: Muebles en desuso: sillones, colchones y placares.

Electrodomésticos grandes: heladeras, freezers y cocinas.

Restos de poda: ramas y otros residuos vegetales.

Escombros: se permite solicitar el retiro de pequeñas cantidades, con un límite de hasta 1 metro cúbico. La iniciativa busca evitar la formación de microbasurales, mejorar las condiciones de limpieza en los barrios de Lomas de Zamora y facilitar la recuperación y el reciclado de aquellos materiales que puedan volver a aprovecharse.

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