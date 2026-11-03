Soy Favela, la banda de Lomas que participará de un festival que une Argentina y Brasil

Soy Favela es una banda de Lomas de Zamora que encontró en la cumbia una forma de compartir su pasión por la música. Se describen en sus redes sociales: "cumbia y barrio". El 21 de noviembre se representarán en la La Fiesta Sin Pausa, un festival que reunirá ritmos argentinos y brasileños en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se realizará en Club 947 , ubicado en Chacabuco 947, en San Telmo, y contará con la participación de artistas de ambos países. Entre los nombres anunciados se encuentran Los Charros, Meta Guacha y Milagros Adedra, además de propuestas vinculadas con la música brasileña.

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Mujeres y Madres Brasileñas en Argentina y producida por Gira Brasil, con el objetivo de generar un espacio de intercambio cultural a través de la música, las entradas ya están a la venta. Para Soy Favela, la invitación representa una oportunidad para llevar su propuesta a un escenario de mayor alcance sin perder de vista sus raíces. "Es un orgullo poder llevar la música, la cumbia que es de todo el país, pero esencialmente la de acá de Lomas de Zamora ", expresó Isaías Millán , cantante de la banda, en diálogo con La Unión .

El cantante remarcó que la banda funciona como un equipo en el que cada integrante cumple un papel fundamental. En ese sentido, quiso destacar el trabajo de los músicos que lo acompañan: Brian Karan y David en los teclados, Puli en el octapad, Cristian Galarza en el güiro, Jeremías en el bajo y Fede en los timbales. También mencionó a Agustina Vainer , cantante que suele sumarse a las presentaciones y que aporta una voz femenina al repertorio.

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Los comienzos en Lomas de Zamora

La historia del grupo comenzó a partir de un vínculo que ya existía entre sus integrantes. Familiares, conocidos y músicos que habían compartido experiencias artísticas se reunieron inicialmente para tocar en el cumpleaños de Millán.

Lo que empezó como un encuentro entre allegados terminó convirtiéndose en un proyecto musical. "Entre todos los músicos tenemos un vínculo. Nos conocíamos, algunos estaban haciendo música y otros habíamos estado conectados haciendo música de más chicos. Se nos ocurrió formar la banda", expresó el cantante.

En sus comienzos, el grupo tuvo otro nombre y atravesó una reformulación hasta consolidar su identidad actual. Millán propuso llamarlo Soy Favela, una denominación que reúne dos de sus grandes afinidades: la cultura brasileña y la cumbia de barrio. "Soy un gran admirador de la cultura brasileña. Tuve la posibilidad de ir varias veces y tengo un cariño muy grande por ese país", explicó.

Además, la palabra favela le permitió establecer un paralelismo con la identidad de la cumbia villera, pero desde una referencia brasileña. "Buscaba un nombre que representara lo que a veces se denomina cumbia villera. Le busqué un alternativo que, en este caso, es Favela, ligado al vínculo que me une con Brasil y su cultura", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @soyfavelaoficial Soy Favela se apoya principalmente en la cumbia romántica y la cumbia villera.

Cumbia romántica, cumbia villera y espíritu brasileño

La propuesta musical de Soy Favela se apoya principalmente en la cumbia romántica y la cumbia villera. Actualmente, el repertorio está compuesto por canciones de diferentes artistas, elegidos y adaptados por cada integrante del grupo. Al mismo tiempo, la banda trabaja en la composición de temas propios, con la intención de avanzar a una identidad musical más definida.

Aunque su selección se enfoca en la cumbia argentina, la influencia brasileña también aparece en el espíritu que buscan transmitir arriba del escenario: alegría, baile y celebración. "Lo que nos gusta de la música brasileña es esa alegría, la fiesta y todo lo que conlleva. Un poco también nos representa eso", sostuvo.

De los escenarios de la zona a un festival internacional

Esa combinación de influencias encuentra un punto de encuentro con la propuesta de La Fiesta Sin Pausa, un evento que busca reunir géneros como el samba, la cumbia y los ritmos urbanos en una misma pista.

La llegada de Soy Favela al festival surgió a través de Instagram, donde recibió el contacto de Ana Paula Dos Santos, quien le presentó el proyecto y le explicó la propuesta cultural detrás del encuentro. La idea de reunir artistas argentinos y brasileños convenció rápidamente al cantante y al resto de la banda.

"Me pareció un proyecto buenísimo, que busca mezclar las dos culturas musicales. Aceptamos sin dudar porque es una propuesta muy interesante para los dos países", relató.

Para el grupo, compartir escenario con artistas de trayectoria representa una oportunidad de crecimiento y una forma de ampliar el alcance de una propuesta que se construye desde Lomas de Zamora. "Cuando uno hace algo de corazón y de la mejor manera, las oportunidades van llegando y se van abriendo puertas", reflexionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociación de Mujeres y Madres Brasileñas en Argentina (@ammbrar) La idea es reunir artistas argentinos y brasileños

La respuesta del público

La banda ya tuvo presentaciones en distintos espacios de la región, entre ellos Épocas Discos y El Viejo Correo, escenarios que el cantante destacó por su historia y su vínculo con la música de la zona.

Según contó, la respuesta del pública fue positiva en los distintos lugares donde se presentaron. "Vamos desde el lugar más grande hasta el más chico con la misma seriedad, las mismas ganas y la misma pasión. Creo que cuando uno transmite eso, la gente se da cuenta", afirmó.

Además de sumar presentaciones, uno de los objetivos de Soy Favela es mantener una propuesta accesible para distintos espacios. El grupo procura adaptar sus contrataciones a las posibilidades de clubes, fiestas privadas, festivales y otras instituciones, y también participa de eventos gratuitos cuando la ocasión lo permite. "Tratamos de ser lo más accesibles posible para que tanto un evento grande como una fiesta chiquita o un club humilde puedan tener acceso a nuestro show", explicó Millán.

Millán aclaró que no se plantean como objetivo inmediato alcanzar la fama, sino continuar disfrutando de lo que hacen y aprovechar las oportunidades que aparezcan. "Hasta donde se pueda llegar y sonar, somos agradecidos. Queremos seguir pasándola bien, tocando para el barrio y para los lugares que nos necesiten", expresó.