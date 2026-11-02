Lomas de Zamora: balearon a un joven para robarle la moto y hay un detenido

Un joven de 21 años fue detenido en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora , acusado de balear en la espalda a otro muchacho para robarle la moto sobre el ex Camino Negro, en Ingeniero Budge .

Todo empezó el sábado pasado. La víctima, de 25 años, circulaba con su moto por Camino Presidente Juan Domingo Perón y bajó por la colectora. A la altura de la calle Marsella , lo sorprendieron dos delincuentes armados a bordo de otra moto.

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Los agresores lo amenazaron con un arma para robarle el rodado y le efectuaron un disparo que impactó en su espalda . Luego, escaparon con las dos motos por la autopista.

La víctima fue asistida momentos después por la Policía y una ambulancia. El joven fue llevado al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde quedó internado fuera de peligro. Tenía una herida de bala en la zona lumbar.

La detención en Villa Albertina

Arma incautada en el allanamiento en Lomas de Zamora.

Efectivos de la Comisaría 7ª de Villa Centenario quedaron a cargo de la investigación del caso y lograron identificaron a uno de los sospechosos. Además, localizaron dónde se escondía. Con esa información, solicitaron un allanamiento de urgencia para detenerlo.

El operativo se llevó a cabo este domingo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Espronceda y Capitán Sarmiento, en el barrio Villa Albertina. Los uniformados arrestaron a un joven de 21 años, señalado como partícipe del violento robo.

En el allanamiento, los policías incautaron una pistola con pedido de secuestro que estaba vinculada a un robo ocurrido en el barrio Parque Barón. La misma contaba con 17 balas. Dentro de la vivienda no hallaron las motos involucradas en el robo.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso distintos procedimientos para hallar al otro responsable.