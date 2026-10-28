miércoles 28 de octubre de 2026
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28 de octubre de 2026
Fin de la angustia.

Apareció Malena García, la joven de Villa Albertina que era buscada hace más de tres semanas

“Gracias a Dios ya está conmigo”, confirmó la madre de La Unión. La joven había sido vista por última vez el pasado 2 de octubre, cuando salió de su casa y no volvió.

Malena García ya se encuentra con su familia.

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“Gracias a Dios ya está conmigo”, confirmó a La Unión "Bety", la madre de la joven que estuvo desaparecida, manifestando su alivio por la novedad

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Si bien no brindó mayores detalles sobre las circunstancias de la aparición, la mujer aseguró que Malena está bien y agradeció el acompañamiento de la comunidad durante los días de búsqueda.

"Ya la búsqué por todos lados, pero no la encuentro, y nadie me dice nada. Estoy desesperada", había expresado durante los momentos más angustiantes, cuando todavía no se sabía nada de su hija.

El comunicado del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia.

El comunicado del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia.

La desaparición de la joven de Villa Albertina

La desaparición de Malena había generado preocupación entre sus familiares y allegados, además de movilizar a vecinos que colaboraron para intentar dar con su paradero. La denuncia fue realizada ante la Policía y la investigación quedó a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Además, días atrás, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires difundió un flyer que solicitaba la colaboración para dar con su paradero.

Mientras tanto también sus familiares y amigos difundieron su imagen en redes sociales a modo de campaña para poder encontrarla cuanto antes.

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