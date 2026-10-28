Apareció Malena García, la joven de Villa Albertina que era buscada hace más de tres semanas

Después de más de tres semanas de incertidumbre sobre su paradero, apareció Malena Aldana García, la joven de 23 años que era intensamente buscada desde el viernes 2 de octubre, cuando había sido vista por última vez en Villa Albertina.
“Gracias a Dios ya está conmigo”, confirmó la madre de La Unión. La joven había sido vista por última vez el pasado 2 de octubre, cuando salió de su casa y no volvió.
Después de más de tres semanas de incertidumbre sobre su paradero, apareció Malena Aldana García, la joven de 23 años que era intensamente buscada desde el viernes 2 de octubre, cuando había sido vista por última vez en Villa Albertina.
“Gracias a Dios ya está conmigo”, confirmó a La Unión "Bety", la madre de la joven que estuvo desaparecida, manifestando su alivio por la novedad
Si bien no brindó mayores detalles sobre las circunstancias de la aparición, la mujer aseguró que Malena está bien y agradeció el acompañamiento de la comunidad durante los días de búsqueda.
"Ya la búsqué por todos lados, pero no la encuentro, y nadie me dice nada. Estoy desesperada", había expresado durante los momentos más angustiantes, cuando todavía no se sabía nada de su hija.
La desaparición de Malena había generado preocupación entre sus familiares y allegados, además de movilizar a vecinos que colaboraron para intentar dar con su paradero. La denuncia fue realizada ante la Policía y la investigación quedó a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora.
Además, días atrás, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires difundió un flyer que solicitaba la colaboración para dar con su paradero.
Mientras tanto también sus familiares y amigos difundieron su imagen en redes sociales a modo de campaña para poder encontrarla cuanto antes.