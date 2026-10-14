Desesperada búsqueda de Malena, una joven de Villa Albertina desaparecida hace 12 días

Una familia de Villa Albertina busca desesperadamente a Malena Aldana García , una joven de 23 años que está desaparecida desde el viernes 2 de octubre pasado.

Su madre, "Bety", realizó la denuncia policial y recurrió a la UFI 19 de Lomas de Zamora . Sin embargo, a pesar de los días transcurridos, sigue sin novedades sobre el paradero de su hija.

"Ya la búsqué por todos lados, pero no la encuentro, y nadie me dice nada. Estoy desesperada", expresó la mujer a La Unión al ser consultada sobre la búsqueda.

"La estamos buscando con el padre, pegando carteles, pero no la puedo encontrar", manifestó entre lágrimas de angustia por su hija.

Según contó, la última vez que la vio, trató de convecerla para regresar a su casa, pero ella se negó, y la discusión terminó con ambas en la Comisaría. Desde ese día, no volvió a verla.

La joven desaparecida

En declaraciones televisivas, la madre contó que el padrastro de Malena habría estado con ella después de su desaparición. “El padrastro fue el que la inició en la droga y ahora no se quiere hacer cargo. Al otro día lo vieron con ella y desde entonces no sabemos más nada”, afirmó.

También manifestó su temor ante la posibilidad de que su hija haya recaído en el consumo problemático, aunque aclaró que el año pasado había atravesado dificultades y que, según ella, actualmente se encontraba bien. “Mi miedo es que haya tenido una recaída, pero nunca se fue tantos días”, expresó.

La joven de Villa Albertina tiene el tatuaje de una rosa en una de sus manos.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro con tiras blancas, una remera marrón y una campera negra. Tiene un tatuaje de una rosa en una de sus manos y otros tatuajes en el cuello.

Sus familiares y amigos difundieron su imagen en redes sociales y pidieron colaboración para obtener información que permita encontrarla. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al 911 o llamar al 11-2183-3222, teléfono de su mamá.