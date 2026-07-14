Encontraron al vecino de Temperley que estaba desaparecido

Victor Borda fue hallado sin vida luego de estar casi un mes desaparecido.

La búsqueda de Víctor Emmanuel Borda tuvo el peor desenlace. La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires confirmó mediante un comunicado oficial, que el vecino de Temperley , de 36 años, fue hallado sin vida, luego de permanecer desaparecido desde el pasado 11 de junio .

El organismo difundió una placa oficial en la que lamentó el fallecimiento de Borda y expresó sus condolencias a familiares y amigos, dando por finalizada la búsqueda que durante casi un mes mantuvo en vilo a sus seres queridos. Sin embargo, no dieron más detalles de lo sucedido.

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La desaparición de Víctor había generado una profunda preocupación en la región. Según había contado su familia a La Unión , el hombre salió de su casa del barrio San José, en Temperley, con la intención de encontrarse con una amiga, pero nunca llegó al lugar ni volvió a comunicarse con sus allegados.

Durante la investigación, el principal avance había sido el análisis de cámaras de seguridad que lo mostraban abordando un colectivo de la línea 506. Sin embargo, desde ese momento no se habían obtenido nuevas pistas que permitieran reconstruir su recorrido o establecer qué había ocurrido.

El comunicado oficial sobre la muerte del vecino desaparecido.

El testimonio del padre del hombre desaparecido

Su padre, Víctor Borda, había manifestado reiteradamente su desesperación por la falta de novedades y llegó a resumir la angustia de la familia con una frase que conmovió a la comunidad: "Se lo tragó la tierra en Adrogué".

La causa permanece bajo la órbita de la UFI 16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ahora deberá determinar cómo, cuándo y en qué circunstancias murió el hombre.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre el lugar donde fue encontrado el cuerpo ni sobre las causas del fallecimiento.