martes 14 de julio de 2026
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14 de julio de 2026
Historia local.

Lomas tiene una comunidad de 25 mil vecinos de ascendencia italiana

Esta semana, la Sociedad Italiana Unión y Estrella, cumplió 144 años. Fue una de las instituciones que forjaron la identidad de Lomas.

Lomas tiene una comunidad de 25 mil vecinos de ascendencia italiana.

Lomas tiene una comunidad de 25 mil vecinos de ascendencia italiana.

En el marco de la celebración, la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, participó del acto.

En el marco de la celebración, la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, participó del acto.

y entregó una placa conmemorativa y la bandera oficial de Lomas de Zamora a las autoridades de la institución. "Es parte del corazón de nuestra comunidad", expresó.

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Una institución que forjó la identidad de Lomas

La historia de la Sociedad Italiana se remonta a 1882, cuando fue creada con el objetivo de acompañar a los inmigrantes que llegaban al país en busca de un futuro mejor. Bajo los valores del trabajo, la solidaridad y la educación, la entidad se convirtió en un punto de encuentro para la colectividad italiana y dejó una huella imborrable en la identidad lomense.

Uno de sus mayores legados es el histórico Teatro Coliseo, ubicado sobre España 34, un edificio que con el paso de los años se consolidó como un símbolo cultural de Lomas de Zamora y escenario de innumerables espectáculos, actividades artísticas y encuentros comunitarios.

Uno de sus mayores legados es el histórico Teatro Coliseo, ubicado sobre España 34.

Uno de sus mayores legados es el histórico Teatro Coliseo, ubicado sobre España 34.

La italianidad en Lomas

Según datos oficiales, Lomas de Zamora alberga a 61.909 personas de 70 nacionalidades diferentes, entre ellas una importante comunidad italiana integrada por 24.829 ciudadanos, que mantiene vivas sus tradiciones y raíces.

En ese sentido, el Municipio trabaja junto a las distintas colectividades mediante espacios de participación como el Consejo Consultivo Migrante, con el objetivo de fortalecer la integración y el entramado social del distrito.

Con más de un siglo de historia, la Sociedad Italiana Unión y Estrella continúa siendo una institución de referencia para Lomas.

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