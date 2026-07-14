Una escuela de Lomas quiere ganarse un año de frutas gratis: cómo ayudarlos

La votación es online y permanecerá abierta hasta el 24 de agosto.

Los estudiantes de 2ºB de la Escuela Primaria Francisco Sirito N°18 de Villa Albertina , Lomas de Zamora, participan de una nueva edición del concurso nacional " Fruteá tu Escuela ", que promueve la alimentación saludable. El premio es un año de frutas gratis para toda la institución.

"Vi una publicación en Instagram sobre el concurso y me pareció una muy buena idea participar. Empecé a mirar los videos de otras escuelas de todo el país y no había visto ninguna de Lomas de Zamora, así que armamos el proyecto con mis compañeras y nos sumamos", contó Soledad , docente del curso.

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Como primera actividad las familias participaron de un desayuno saludable y luego los alumnos comenzaron a trabajar sobre los beneficios de una alimentación equilibrada mediante propuestas lúdicas, artísticas y participativas.

El desafío de este año consiste en interpretar el jingle "frutalmente apasionados", una canción que promueve el consumo de frutas, especialmente la banana, a través de una coreografía creada por los propios estudiantes. "La experiencia de grabar el video fue muy divertida. A los chicos les encanta todo lo artístico. Ellos mismos inventaron los pasos y coordinaron la coreografía. Lo que más disfrutaron fue bailar y trabajar en equipo", recordó la docente.

2ºB de la Escuela Primaria Francisco Sirito N° 18 de Villa Albertina participan de "Fruteá tu Escuela".

Además del aspecto recreativo, el proyecto permitió reflexionar sobre los hábitos alimentarios de los alumnos: "Muchos suelen traer golosinas a la escuela, entonces aprovechamos para hablar sobre la importancia de consumir frutas. Después, cuando se vieron en YouTube, se sentían famosos. Empezaron a contarles a sus vecinos, tíos y familiares para que los votaran".

Las familias participaron de un desayuno saludable.

Cómo votar a la escuela de Villa Albertina

Actualmente, el video de la Escuela N° 18 ya superó los 1100 votos, "sería buenísimo ganar un año de frutas gratis para toda la escuela. Están muy entusiasmados y todos los días preguntan cómo vamos con los votos", expresó Soledad.

La votación permanecerá abierta hasta el 24 de agosto y cualquier persona puede colaborar ingresando al sitio oficial y seleccionando el video "Un poco de frutas" de la Escuela Primaria Nº18: Video "un poco de frutas" de la escuela de Villa Albertina.

La docente explicó que cada dispositivo puede emitir un voto por día. En el caso de quienes comparten la misma red WiFi, el sistema contabiliza un solo voto diario por red. En cambio, utilizando datos móviles, cada celular puede registrar un voto por día.