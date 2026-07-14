Talleres de Escalada, con una riesgosa visita a Ingeniero Maschwitz

Con el objetivo de recuperar el 1º puesto de la Primera B , Talleres de Escalada se medirá ante Deportivo Armenio , en Ingeniero Maschwitz. El equipo de Lucas Licht viene de igualar con Flandria, como local, en el comienzo de la segunda rueda.

El partido se jugará desde las 15.30, en el estadio República de Armenia, con el arbitraje de Adrián Núñez Rodríguez, secundado por Juan Ricciardi y Federico Josa. Cuarto árbitro: Agustín Panizza. Televisa LPF Play.

Hasta 2027. Talleres de Escalada se aseguró el futuro de dos piezas clave

El Albirrojo, que había alcanzado a Excursionistas en la cima de la tabla de posiciones hace dos fechas, no pudo sostenerla frente al Canario, que desde los nueve minutos jugó con uno menos y le arrebató dos puntos clave en el estadio Pablo Comelli.

Talleres de Escalada lleva ocho sin traspiés (cinco triunfos) y 10 sin caer como visitante (siete éxitos). En dicha condición cayó una vez y sumó 25 puntos, uno menos que Villa Dálmine, el mejor en las estadísticas.

Talleres de Escalada viene de igualar con Flandria.

Los de la Colectividad se ubican 10º, un punto afuera de los puestos de Reducido, pero siempre fueron un rival complicado. Acumulan nueve partidos invictos (cinco victorias), con seis sin caídas como local.

Póker de candidatos en la Primera B

Arsenal (47 puntos), aprovechó las dos derrotas consecutivas de Excursionistas (45) para subirse a la punta, además del empate de Talleres de Escalada (46), mientras que Villa Dálmine alcanzó al equipo de Lucas Licht.

En esta fecha, todos jugarán de visitantes: los de Sarandí frente a Argentino de Quilmes, los de Campana con Comunicaciones y los del Bajo Belgrano con Defensores Unidos de Zárate. Más allá de los resultados, que podrán alterar las posiciones, ninguno se bajará de los primeros cuatro puestos.

Probables formaciones de Deportivo Armenio y Talleres de Escalada

Deportivo Armenio: Juan Pablo Rodríguez; Benjamín Ortiz, Iván Cardozo, Julián Echeverría y Nicolás Mosca; Franco Almanza, Facundo Tello, Diego Barrionuevo y Mauro Dávila; Luciano Villalva y Gonzalo Figueroa. DT: Fernando Ruiz.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Pablo Cortizo; Isaías Ciavarelli, Fernando Enrique o Claudio Mosca y Federico Versacci; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Hora: 15.30. Árbitro: Adrián Núñez Rodríguez. Estadio: República de Armenia. TV: LPF Play.