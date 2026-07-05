Un gran oportunidad. Talleres de Escalada goleó en la Barranca y llegó a la cima de la Primera B

Talleres de Escalada comparte la punta con Excursionistas tras vencer a Argentino de Quilmes por 3-0. Goles de Leonel Barrios, Matías Samaniego y Mateo Muñoz.

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