domingo 05 de julio de 2026
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5 de julio de 2026
Un gran oportunidad.

Talleres de Escalada goleó en la Barranca y llegó a la cima de la Primera B

Talleres de Escalada comparte la punta con Excursionistas tras vencer a Argentino de Quilmes por 3-0. Goles de Leonel Barrios, Matías Samaniego y Mateo Muñoz.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Talleres de Escalada festeja en la Barranca.

Talleres de Escalada festeja en la Barranca.

Talleres de Escalada festeja en la Barranca.

Talleres de Escalada festeja en la Barranca.

Final del partido con goleada de Talleres

Talleres de Escalada venció a Argentino de Quilmes por 3-0 para alcanzar a Excursionistas en la punta de la Primera B.

¡¡¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!

A los 47 minutos. Mateo Muñoz tiró una rabona y definió en la raya del arco. Reaccionó todo Argentino de Quilmes contra el delantero

Cerca del tercero el visitante

Corrida de Matías Samaniego que no definió y optó por el pase a un compañero adelantado.

Talleres tiene todo controlado

El segundo gol le dio la tranquilidad necesaria al equipo de Lucas Licht que está más cerca del tercero.

¡¡¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!

A los 8 minutos. Presión alta, recuperación, centro de Federico Versaci para el cabezazo de Matías Samaniego para el 2-0.

Mat&iacute;as Samaniego festeja su gol con compa&ntilde;eros.&nbsp; El 2-0 de Talleres de Escalada.

Matías Samaniego festeja su gol con compañeros. El 2-0 de Talleres de Escalada.

Comenzó el segundo tiempo

En la Barranca, Talleres de Escalada quiere terminar puntero el domingo.

Final del primer tiempo

Talleres de Escalada le gana a Argentino de Quilmes por 1-0, con gol de Leonel Barrios. Alcanza a Excursionistas en lo alto de a tabla.

Talleres gana bien, no pasa apremios

El Albirrojo pegó en la que tuvo, se secó la presión y juega con los nervios del Mate.

¡¡¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!

A los 23 minutos. Tiro libre de Fernando Enrique, anticipo de cabeza de Leonel Barrios para la apertura del marcador.

Trámite parejo en la Barranca

Argentino de Quilmes tiene la pelota, Talleres va de contra, pero sin riesgo frente a los arcos.

La primera fue para Talleres

La visita volcó mucha gente en ataque y tras varios rebotes no pudo conectar cómodo Isaías Ciavarelli.

Comenzó el partido

Talleres de Escalada busca en la Barranca el triunfo que lo lleve a compartir la punta de la Primera B.

Así forman Argentino de Quilmes y Talleres de Escalada

Argentino de Quilmes: Nahuel Yzaurralde; Facundo Lando, Fernando Cosciuc, Román Barreto y Enzo Diez; Leonel Escudero, Marcelo Vega, Lautaro Filosa y Fabricio Filliol; Joel Martínez y Leandro Guzmán. DT: Adrián Czornomaz.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique e Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Árbitro: Jonathan Barrios. Estadio: Dr. Isidoro Gregorio Iriarte.

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