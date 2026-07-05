Talleres de Escalada goleó en la Barranca y llegó a la cima de la Primera B

Final del partido con goleada de Talleres
Talleres de Escalada venció a Argentino de Quilmes por 3-0 para alcanzar a Excursionistas en la punta de la Primera B.
¡¡¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!
A los 47 minutos. Mateo Muñoz tiró una rabona y definió en la raya del arco. Reaccionó todo Argentino de Quilmes contra el delantero
Cerca del tercero el visitante
Corrida de Matías Samaniego que no definió y optó por el pase a un compañero adelantado.
Talleres tiene todo controlado
El segundo gol le dio la tranquilidad necesaria al equipo de Lucas Licht que está más cerca del tercero.
¡¡¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!
A los 8 minutos. Presión alta, recuperación, centro de Federico Versaci para el cabezazo de Matías Samaniego para el 2-0.
Matías Samaniego festeja su gol con compañeros. El 2-0 de Talleres de Escalada.
Comenzó el segundo tiempo
En la Barranca, Talleres de Escalada quiere terminar puntero el domingo.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada le gana a Argentino de Quilmes por 1-0, con gol de Leonel Barrios. Alcanza a Excursionistas en lo alto de a tabla.
Talleres gana bien, no pasa apremios
El Albirrojo pegó en la que tuvo, se secó la presión y juega con los nervios del Mate.
¡¡¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!
A los 23 minutos. Tiro libre de Fernando Enrique, anticipo de cabeza de Leonel Barrios para la apertura del marcador.
23' PTSI OSO SIII Argentino de Quilmes 0 - Talleres 1#PrimeraB pic.twitter.com/z2STtynH8G— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) July 5, 2026
Trámite parejo en la Barranca
Argentino de Quilmes tiene la pelota, Talleres va de contra, pero sin riesgo frente a los arcos.
La primera fue para Talleres
La visita volcó mucha gente en ataque y tras varios rebotes no pudo conectar cómodo Isaías Ciavarelli.
Comenzó el partido
Talleres de Escalada busca en la Barranca el triunfo que lo lleve a compartir la punta de la Primera B.
Así forman Argentino de Quilmes y Talleres de Escalada
Argentino de Quilmes: Nahuel Yzaurralde; Facundo Lando, Fernando Cosciuc, Román Barreto y Enzo Diez; Leonel Escudero, Marcelo Vega, Lautaro Filosa y Fabricio Filliol; Joel Martínez y Leandro Guzmán. DT: Adrián Czornomaz.
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique e Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Árbitro: Jonathan Barrios. Estadio: Dr. Isidoro Gregorio Iriarte.