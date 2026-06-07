Lucas Licht, sobre el presente de Talleres de Escalada: "Vamos en crecimiento constante"

El clima de fiesta era total para Talleres de Escalada. El club celebraba sus 120 años de vida con la inauguración de nuevas luces y vestuarios de primer nivel. Sin embargo, para que la fiesta fuera completa, el plato fuerte se jugaba dentro del campo de juego. Y el equipo de Lucas Licht no falló.

"Nosotros teníamos que cumplir lo que era la semana. Los 120 años del club, las luces, los vestuarios nuevos. El club va en crecimiento constante y nosotros teníamos que cumplir con lo futbolístico. Fue un partido especial para nosotros", confesó el DT, dejando en claro que el plantel asimiló la presión y estuvo a la altura de la historia.

El andar del Tallarín en el torneo muestra una evolución notable que el propio entrenador se encargó de desmenuzar: "Fuimos de menor a mayor. Encontramos un equipo sólido defensivamente. A eso le encontramos el gol. Veníamos haciendo grandes partidos pero el arco no se nos estaba abriendo", aseguró el entrenador en diálogo con Mundo Ascenso por AM 910 Radio La Red.

Las estadísticas respaldan sus palabras, consolidando al equipo como una fortaleza inexpugnable. "Defensivamente somos el equipo menos goleado y eso significa que estábamos bien. A partir de tres fechas atrás se nos abre el arco y todo se hace más fácil cuando la terminas metiendo. En la confianza de los chicos se nota que el camino es el correcto. De 7 fechas hemos ganado seis. El camino lo encontramos", analizó con satisfacción.

Ahora Talleres de Escalada es escolta de Excursionistas en la Primera B. El equipo dirigido por Lucas Licht suma 37 puntos y los del Bajo Belgrano acumulan 38 unidades, tras su último triunfo ante San Martín de Burzaco por 2 a 0. El albirrojo está en la lucha grande por el regreso a la Primera Nacional.

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Una profecía cumplida

Licht demostró tener una confianza ciega en el día a día de sus futbolistas, al punto de haber anticipado este presente de liderazgo absoluto cuando el panorama era distinto. "Es una categoría cada vez más pareja y con más equipos de intenciones de juego. Se hace todo más fuerte y más difícil, es partido tras partido. Hace cinco partidos atrás le había dicho a los jugadores que íbamos a estar primeros porque veía que el equipo estaba encontrando un funcionamiento", reveló el "Bochi".

A pesar del gran momento, el exdefensor mantiene los pies sobre la tierra y advierte sobre los desafíos lógicos de un torneo tan largo: "Hay que estar preparado para los momentos malos que llegan".

Con una racha envidiable a cuestas, Talleres pisa fuerte en cualquier cancha. "De los últimos cinco partidos de visitante que hemos tenido, hemos ganado, y ganamos de local que es lo importante. Vamos por el camino correcto", argumentó el técnico.

La receta para sostenerse en los puestos de vanguardia de la Primera B, según Licht, no admite distracciones: "Lo que no hay que hacer es relajarse e ir por más, y día a día exigirnos para estar ahí arriba. Nosotros teníamos que hacer los deberes y lo veníamos haciendo bien. Después vendrá el resultado, pero nosotros venimos haciendo nuestro camino", concluyó la cabeza táctica de un Talleres que no para de crecer.