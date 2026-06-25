Se fue de Talleres de Escalada sin minutos a otro club de la Primera B

Talleres de Escalada tiene la segunda baja del plantel en la presente temporada de la Primera B . El lateral izquierdo Jeremías Kruger rescindió su contrato con la institución y fue presentado en otro club de la categoría que viene cumpliendo irregular campaña.

El oriundo de San Nicolás de los Arroyos fue anunciado como refuerzo a mediados de enero, en plena pretemporada del equipo de Lucas Licht , pero una vez comenzado el campeonato no sumó minutos y tomó la decisión de romper su vínculo con el club.

El futuro del defensor que llegó desde Atlético Güemes -su pase pertenece a Ferro Carril Midland- estará vinculado a Argentino de Quilmes, dirigido por Adrián Czornomaz . El Pirata tuvo pasos por Talleres de Escalada como futbolista (2005/06) y entrenador (2019).

Talleres de Escalada Lucas Licht reordena el plantel de Talleres de Escalada.

En mayo, y tras jugarse la 17º fecha, el primero que tomó la decisión de no seguir en el plantel de Lucas Licht fue el mediocampista Rodrigo Vélez, por los mismos motivos que Jeremías Kruger. Había llegado en diciembre de 2025 con una gran trayectoria y experiencia en el ascenso, pero no fue indispensable para el entrenador.

Mercado de pases cauto

La salida de Jeremías Kruger dejó sin suplente natural a Matías Bazzi. por lo que el cuerpo técnico encabezado por Lucas Licht podría utilizar uno de los cuatro cupos disponibles para cubrir ese sector del campo de juego. En la pretemporada, el DT utilizó jugadores zurdos por la banda defensiva, pero habituales en otras funciones, como el interior izquierdo Román Lucena o el central Bautista Schuh.

Al término de la primera rueda del Campeonato de Primera División “B” 2026, se reabrió el Registro de Inscripciones y Transferencia y Contratos de Jugadores, a los fines que los clubes participantes puedan producir hasta cuatro -4- incorporaciones de cualquier carácter, estableciéndose como fecha de cierre de los registros a tales efectos el jueves 2 de julio de 2026, a las 18 horas.

Sólo en el caso que un club haya transferido (de forma definitiva o a préstamo) alguno de sus jugadores a un club del exterior y siempre que el jugador transferido haya figurado en planilla (como titular o suplente) en al menos el 25% de los partidos disputados en el Campeonato de Primera División B 2026 hasta el momento de su transferencia, podrá incorporar un único jugador al inicio del Campeonato y un único jugador en la reapertura del Registro de Inscripciones y Transferencias (sin perjuicio de la cantidad de jugadores transferidos). El cierre del plazo para realizar esta única incorporación finalizará para la reapertura el miércoles 2 de septiembre de 2026.