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17 de agosto de 2026
Va de retro.

De qué trabajaba Julia Roberts antes de consagrarse en el cine

Julia Roberts, ante de ganar popularidad como actriz de cine, tuvo varios trabajos para mantenerse mientras estudiaba actuación.

Julia Roberts, en otros tiempos.&nbsp;

Julia Roberts, en otros tiempos. 

Tenía en claro que quería ser actriz desde muy joven, pero mientras perseguía su sueño, tuvo que emplearse en trabajos de toda índole para pagar sus clases de actuación.

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Instalada en Nueva York, Julia Roberts trabajó en una heladería, en cadenas como Baskin-Robbins, y en una tienda de calzado e indumentaria deportiva llamada Athlete's Foot para poder mantenerse.

También trabajó en el negocio de calzado Athlete's Foot tras llegar a Nueva York para iniciar su carrera. Firmó de manera breve con la agencia de modelos Click mientras buscaba sus primeras oportunidades como actriz.

"Pretty Woman", la película que consagró a Julia Roberts en el cine.

De pequeños papeles a consagrarse en el cine

Después de participar en numerosos proyectos que no tuvieron demasiada repercusión, Julia Roberts tuvo su primera oportunidad con el personaje de Daisy Arujo en la comedia “Mystic Pizza”, de 1988.

Además de participar minutos en pantalla en uno de los episodios de la serie de gran éxito Miami Vice, donde encarnaba a la esposa de un narcotraficante.

Después de esta oportunidad le llegaría su primer gran papel con “Magnolias de acero”, en 1989. Al año siguiente se puso en la piel de Vivian Ward en la comedia romántica "Pretty Woman" y se consagró a nivel internacional.

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