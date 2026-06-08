Talleres de Escalada se aseguró el futuro de dos piezas clave

La Primera B tiene a Talleres de Escalada como uno de los equipos protagonistas, ubicado en el segundo puesto, a un punto del líder Excursionistas. El equipo de Lucas Licht se atreve a soñar con el ascenso y en las últimas horas el club confirmó dos importantes renovaciones en el plantel: Mauro Casoli e Isaías Ciavarelli.
El arquero y el volante, ambos de buen presente en el equipo Albirrojo, extendieron sus vínculos con la institución de Remedios de Escalada hasta diciembre de 2027.
El arco blindado de Talleres de Escalada
En el caso de Casoli, no le pesó la responsabilidad de tener que reemplazar a Damián Tello, el arquero récord y uno de los héroes del ascenso de 2023 a la Primera Nacional, que ahora milita en Curicó Unido de la Primera B de Chile.
El portero, oriundo de Lanús, se afirmó debajo de los tres palos y en 19 fechas disputadas tiene el arco menos vencido del torneo con nueve goles en contra. Además, registra 11 vallas en cero y atajó un penal (frente a Deportivo Camioneros).
Entre las fechas 12 y 17 registró un invicto de 511 minutos: UAI Urquiza (2-0), Real Pilar (0-0), Liniers (1-0), Villa San Carlos (2-0), San Martín de Burzaco (2-0) y Sportivo Italiano (0-1), cuando Máximo Guzmán le anotó a los 61 minutos.
Aprovechó la chance de Lucas Licht
Isaías Ciavarelli, a comienzos de temporada, era una pieza de recambio para el entrenador Lucas Licht, pero a partir de la 10º fecha -contra Excursionistas- aprovechó la oportunidad y se ganó un lugar dentro de 11 titular.
La historia de Ciavarelli fue viralizada el día de su debut, frente a Deportivo Merlo, por la Primera B 2022. Su padre, Carlos Fabián “La Bruja” Ciavarelli, exfutbolista -pasó por Temperley en la temporada 2011/12-, fue rápidamente captado junto a su esposa e hija en el momento que Isaías reemplazó a Patricio Romero.
El oriundo de Berisso, luego de su debut bajo la dirección técnica de Norberto D’Àngelo, fue cedido en 2025 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy -Torneo Regional Federal A- y a su regreso quedó confirmado en el plantel de Lucas Licht.
Totaliza nueve presencias, siete como titular, dos como suplente y un ingreso. Fue expulsado contra Liniers y tiene un gol, contra UAI Urquiza.
Estas dos nuevas firmas se suman a las del lateral izquierdo Matías Bazzi y el mediapunta Mateo Muñoz, quiénes tenían vínculo contractual hasta fin de año y extendieron el mismo hasta diciembre de 2027. Futuro asegurado.