Talleres de Escalada se aseguró el futuro de dos piezas clave

La dirigencia de Talleres de Escalada le renovó a dos jugadores.

La Primera B tiene a Talleres de Escalada como uno de los equipos protagonistas, ubicado en el segundo puesto, a un punto del líder Excursionistas. El equipo de Lucas Licht se atreve a soñar con el ascenso y en las últimas horas el club confirmó dos importantes renovaciones en el plantel: Mauro Casoli e Isaías Ciavarelli.

El arquero y el volante, ambos de buen presente en el equipo Albirrojo, extendieron sus vínculos con la institución de Remedios de Escalada hasta diciembre de 2027.

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En el caso de Casoli, no le pesó la responsabilidad de tener que reemplazar a Damián Tello , el arquero récord y uno de los héroes del ascenso de 2023 a la Primera Nacional , que ahora milita en Curicó Unido de la Primera B de Chile.

El portero, oriundo de Lanús, se afirmó debajo de los tres palos y en 19 fechas disputadas tiene el arco menos vencido del torneo con nueve goles en contra. Además, registra 11 vallas en cero y atajó un penal (frente a Deportivo Camioneros).

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Entre las fechas 12 y 17 registró un invicto de 511 minutos: UAI Urquiza (2-0), Real Pilar (0-0), Liniers (1-0), Villa San Carlos (2-0), San Martín de Burzaco (2-0) y Sportivo Italiano (0-1), cuando Máximo Guzmán le anotó a los 61 minutos.

Aprovechó la chance de Lucas Licht

Isaías Ciavarelli, a comienzos de temporada, era una pieza de recambio para el entrenador Lucas Licht, pero a partir de la 10º fecha -contra Excursionistas- aprovechó la oportunidad y se ganó un lugar dentro de 11 titular.

La historia de Ciavarelli fue viralizada el día de su debut, frente a Deportivo Merlo, por la Primera B 2022. Su padre, Carlos Fabián “La Bruja” Ciavarelli, exfutbolista -pasó por Temperley en la temporada 2011/12-, fue rápidamente captado junto a su esposa e hija en el momento que Isaías reemplazó a Patricio Romero.

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El oriundo de Berisso, luego de su debut bajo la dirección técnica de Norberto D’Àngelo, fue cedido en 2025 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy -Torneo Regional Federal A- y a su regreso quedó confirmado en el plantel de Lucas Licht.

Totaliza nueve presencias, siete como titular, dos como suplente y un ingreso. Fue expulsado contra Liniers y tiene un gol, contra UAI Urquiza.

Estas dos nuevas firmas se suman a las del lateral izquierdo Matías Bazzi y el mediapunta Mateo Muñoz, quiénes tenían vínculo contractual hasta fin de año y extendieron el mismo hasta diciembre de 2027. Futuro asegurado.