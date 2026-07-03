Salió de su casa de Temperley y está desaparecido hace 22 días: "Se lo tragó la tierra en Adrogué"

A 22 días de la desaparición de Víctor Emmanuel Borda , el vecino de Temperley de 36 años que es intensamente buscado por su familia, la investigación continúa sin novedades concretas sobre su paradero y la desesperación crece con el paso de los días.

" Se lo tragó la tierra en Adrogué ", resumió con angustia Víctor Borda , padre del hombre desaparecido, en diálogo con La Unión , al describir la falta de avances en una causa que, hasta el momento, no logró establecer qué ocurrió con su hijo después de salir de su casa.

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Días atrás, la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas difundió un comunicado oficial con la fotografía de Víctor , su descripción física y los canales de contacto para que cualquier persona que tenga información pueda aportarla a la investigación.

Víctor fue visto por última vez el jueves 11 de junio. Según relató su familia, ese día salió de su vivienda del barrio San José, en Temperley, asegurando que iba a tomar mates con una amiga. Sin embargo, nunca llegó al lugar y desde entonces nadie volvió a verlo.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que continúa coordinando las medidas para intentar localizarlo.

Al momento de desaparecer vestía un pantalón de jean celeste claro, zapatillas de color claro, una campera azul oscura y un buzo fino oscuro.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas al 0221-429-3015 o escribir al correo [email protected].

La única pista sobre el desaparecido

Hasta el momento, el principal avance de la investigación surgió del análisis de cámaras de seguridad que registraron a Víctor subiendo a un colectivo de la línea 506.

Las imágenes fueron consideradas una prueba clave para reconstruir sus últimos movimientos, especialmente porque la mujer con la que supuestamente iba a reunirse aseguró que nunca llegó a verla.

Desde entonces, sin embargo, no aparecieron nuevas pistas que permitieran establecer hacia dónde se dirigió o qué ocurrió después de ese viaje.

La familia recordó que Víctor trabaja habitualmente como vendedor ambulante en la zona del Banco Provincia de Banfield y que tiene una discapacidad motriz que lo obliga a desplazarse con un bastón de apoyo. Además, su teléfono celular permanece apagado desde el mismo día de su desaparición.