Cómo sigue la búsqueda del vecino de Temperley que está desaparecido hace 12 días

A 12 días de la desaparición de Víctor Emmanuel Borda , el vecino de Temperley de 36 años que es intensamente buscado por su familia, la investigación continúa sin novedades concretas sobre su paradero y crece la angustia por la ausencia de inforación sobre su paradero.

En las últimas horas, la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas difundió un comunicado oficial con su fotografía, descripción física y los datos de contacto para aportar información que ayude a localizarlo lo más pronto posible.

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Víctor fue visto por última vez el jueves 11 de junio en Temperley. Según indicaron sus familiares, aquel día salió de su casa ubicada en el barrio San José y dijo que iba a tomar mates con una amiga. Sin embargo, nunca llegó al lugar acordado y desde entonces no volvieron a tener noticias suyas.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que supervisa las tareas de búsqueda.

Desaparecido (1)

La única pista

Hasta el momento, el avance más importante de la causa fue el análisis de cámaras de seguridad que habrían captado a Víctor subiendo a un colectivo de la línea 506.

La imagen fue considerada clave por los investigadores para reconstruir sus movimientos, ya que la mujer a la que supuestamente iba a visitar aseguró que nunca llegó a encontrarse con él.

"Recién nos llamó un oficial y nos dijo que es él. Me mandó otra imagen más nítida y sí, realmente es él que tomaba el colectivo ahí en ese lugar", había contado el padre del hombre desaparecido a La Unión.

Según explicó su familia, Víctor tiene una discapacidad motriz que le exige desplazarse con un bastón de apoyo para caminar. Además, señalaron que su teléfono celular permanece apagado desde el día de su desaparición.

Manifestación en Temperley

Ante la falta de respuestas, familiares y allegados realizaron días atrás una manifestación sobre la avenida Eva Perón y Donato Álvarez para reclamar mayores avances en la investigación.

"Él está orientado perfectamente. Nunca se ausentó por tantos días, siempre llamaba y avisaba si se demoraba. Ya son muchos días y no sabemos qué pensar", expresó su padre.

El comunicado oficial

De acuerdo al comunicado oficial, Víctor mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene cabello corto castaño claro, ojos color miel y tez blanca.

Como característica distintiva posee un tatuaje en uno de sus antebrazos con la inscripción "Los del Fuego" y una discapacidad motriz que lo obliga a movilizarse con un bastón apoya brazo.

Al momento de desaparecer vestía un pantalón de jean celeste claro, zapatillas de color claro, una campera azul oscura y un buzo fino oscuro.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas al 0221-429-3015 o escribir al correo [email protected].