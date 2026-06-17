miércoles 17 de junio de 2026
Escribinos
17 de junio de 2026
Urgente.

Desesperada búsqueda en Temperley: un hombre lleva una semana desaparecido

Víctor Emanuel Borda vive en el barrio San José de Temperley y no saben nada de él desde el jueves 11 de junio. Ya hicieron la denuncia.

Víctor Emanuel Borda, el hombre desaparecido.

Víctor Emanuel Borda, el hombre desaparecido.

Víctor Emanuel Borda tiene 36 años, vive en el barrio San José de Temperley y lleva varios días desaparecido. Salió de su casa y nunca regresó.

Todo empezó el pasado jueves 11 de junio. El hombre se retiró de su domicilio en la calle Concepción al 400 cerca de las 17:30 y dijo que se dirigía a la casa de una amiga en Temperley para tomar mates. Desde ese momento, le perdieron el rastro.

Lee además
Ricardo Emilio Riobó tiene su esquina por la memoria en Lomas.
Memoria.

La historia del rugbier de Lomas desaparecido por la dictadura
El vecino de Santa Marta que estaba desaparecido ya volvió con su familia.

Encontraron al jubilado desaparecido de Santa Marta: "Estaba perdido, y no podía encontrar el camino"

Al ver que no regresaba, la familia intentó comunicarse con él, pero su celular estaba apagado. Ante esta situación, intentaron radicar la denuncia por su desaparición, buscaron en hospitales de la zona y empezaron a difundir su foto en las redes sociales, sobre todo en grupos de vecinos de Lomas de Zamora.

Su familia asegura que nunca se había ausentado tanto tiempo y que es la primera vez que pasan por esta situación. Ya son seis días sin noticias de Emanuel y la preocupación crece.

desaparecido
Los datos del hombre desaparecido en Temperley.

Los datos del hombre desaparecido en Temperley.

Intensa búsqueda del hombre desaparecido

La última vez que vieron a Emanuel, llevaba puesto un buzo rojo, una campera blanca y zapatillas color crema. Además, padece una discapacidad en los pies y se desplaza con un bastón que lo ayuda a caminar. También tiene el párpado izquierdo caído, producto de esa misma patología.

Por cualquier información que permita encontrarlo, llamar de inmediato al 911 o a los teléfonos 11-5780-4517 o 11-3460-8503.

El caso por averiguación de paradero está siendo investigado por personal de la DDI de Lomas de Zamora. Por el momento, no hay avances ni nuevos datos sobre Emanuel.

Temas
Seguí leyendo

La historia del rugbier de Lomas desaparecido por la dictadura

Encontraron al jubilado desaparecido de Santa Marta: "Estaba perdido, y no podía encontrar el camino"

A dos años de la desaparición de Loan, hoy comienza el juicio

San José: detuvieron a un adolescente que intentó robar una moto de una cancha de padel

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Hace 4 años que la Cámara de Banfield tiene una nueva comisión directiva.
Aniversario.

La Cámara de Comercio de Banfield cumple 110 años apostando al crecimiento

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gastón Trezeguet, de Gran Hermano. 
Fuerte.

Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas: "Te vamos a hacer mier..."