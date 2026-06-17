Desesperada búsqueda en Temperley: un hombre lleva una semana desaparecido

Víctor Emanuel Borda tiene 36 años, vive en el barrio San José de Temperley y lleva varios días desaparecido. Salió de su casa y nunca regresó.

Todo empezó el pasado jueves 11 de junio. El hombre se retiró de su domicilio en la calle Concepción al 400 cerca de las 17:30 y dijo que se dirigía a la casa de una amiga en Temperley para tomar mates. Desde ese momento, le perdieron el rastro.

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Al ver que no regresaba, la familia intentó comunicarse con él, pero su celular estaba apagado. Ante esta situación, intentaron radicar la denuncia por su desaparición, buscaron en hospitales de la zona y empezaron a difundir su foto en las redes sociales, sobre todo en grupos de vecinos de Lomas de Zamora.

Su familia asegura que nunca se había ausentado tanto tiempo y que es la primera vez que pasan por esta situación. Ya son seis días sin noticias de Emanuel y la preocupación crece.

desaparecido Los datos del hombre desaparecido en Temperley.

Intensa búsqueda del hombre desaparecido

La última vez que vieron a Emanuel, llevaba puesto un buzo rojo, una campera blanca y zapatillas color crema. Además, padece una discapacidad en los pies y se desplaza con un bastón que lo ayuda a caminar. También tiene el párpado izquierdo caído, producto de esa misma patología.

Por cualquier información que permita encontrarlo, llamar de inmediato al 911 o a los teléfonos 11-5780-4517 o 11-3460-8503.

El caso por averiguación de paradero está siendo investigado por personal de la DDI de Lomas de Zamora. Por el momento, no hay avances ni nuevos datos sobre Emanuel.