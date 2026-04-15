15 de abril de 2026
Preocupación.

Desesperada búsqueda de un joven de Lomas de Zamora desaparecido hace cuatro días

Maximiliano Olmedo salió de su casa el sábado pasado a la noche y no volvió. Su familia denunció su desaparición y lo busca. Habría una pista en Santa Marta.

Está desaparecido desde el sábado en Lomas de Zamora. 

Maximiliano Olmedo es un joven vecino de Lomas de Zamora de 23 años que está desaparecido desde el sábado pasado, cuando salió de su casa en su moto, y su familia está desesperada por no tener novedades sobre su paradero.

En diálogo con La Unión, Noelia, su pareja, contó que lo vieron por última vez alrededor de 20 horas en el barrio La Loma. Desde entonces, nadie sabe donde está y crece la angustia de su familia a medida de que pasan las horas sin información.

"Todavía no tenemos ninguna noticia sobre él. Ayer hicimos la denuncia", contó Noelia, que comenzó su propia campaña de búsqueda por redes sociales, con la foto del padre de sus hijos y un mensaje para pedir ayuda. "Lo estamos buscando. Desapareció el día sábado 11 al rededor de las 20 horas. Si alguien lo ve, porfavor comuníquese conmigo, y si me ayudan con compartir", escribió.

Según compartió en la misma publicación, el día que fue visto por última vez,vestía pantalón de sire, una remera de Los Andes y una campera negra con una visera blanca y zapatillas negras.

FotoJet - 2026-04-15T124209.356
El joven desaparecido tiene 23 años.

Una pista en Santa Marta

La Unión también habló con Florencia, hermana de Maximiliano, que contó que recibieron un mensaje de que "lo vieron en Santa Marta", aunque todavía no pudieron confirmar esa información.

"Él tuvo problemas de adicción, pero hace dos años que no consumía. Tenemos miedo de que haya tenido una recaída y que por eso se fue", explicó. Las proximas horas podrían ser claves para saber dónde está.

Si lo viste o sabés algo, comunicate al 911 o a los teléfonos 11 6113-3148 (Noelia) y 11 2819-1161 (Florencia).

