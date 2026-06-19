Estuvo 11 años desaparecida en Lomas de Zamora y la encontraron en Chaco

Una mujer de 35 años que era buscada desde 2015 en Lomas de Zamora fue encontrada por la Policía en la provincia de Chaco . Aseguró que se había ido por voluntad propia.

Todo ocurrió durante la tarde del pasado miércoles, durante un control de rutina realizado por efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza sobre la Ruta Nacional Nº16 , a la altura del kilómetro 115.

Los agentes pararon a dos mujeres y les pidieron sus datos. Lo que mostró el sistema informático policial los dejó asombrados: una de ellas, de 35 años, tenía dos pedidos de averiguación de paradero vigentes en la provincia de Buenos Aires .

El lugar donde encontraron a la mujer que era buscada en Lomas de Zamora desde 2015.

Sobre la mujer pesaba una solicitud de localización emitida el 20 de agosto de 2015 por la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora. Durante 11 años no hubo novedades de ella. En tanto, había una búsqueda más reciente, con fecha 31 de diciembre de 2026, por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°49.

En ambos casos, estos requerimientos se realizan cuando la Justicia desconoce el paradero de una persona y necesita saber si se fue voluntariamente o si se trató de una desaparición forzada en el marco de algún delito.

Las dos mujeres fueron llevadas a la comisaría local. La que era buscada en Lomas de Zamora desde 2015 explicó que se encontraba en Chaco por decisión propia y que nadie la había llevado a esa provincia a la fuerza.

En el caso intervino la Fiscalía en turno de Resistencia, que dispuso los trámites necesarios para la intervención de los organismos judiciales bonaerenses que habían emitido la averiguación de paradero. Serán estos los que deberán evaluar si cierran la investigación o si actualizarán dichas medidas, en base a las declaraciones tomadas por la Policía de Chaco.