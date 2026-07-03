Ordenan bloquear sitios web que transmitían partidos del Mundial 2026 en forma ilegal

La Justicia ordenó bloquear 14 sitios web que transmitían de manera ilegal señales de televisión, incluyendo los partidos del Mundial 2026 . Hubo denuncias por parte de las empresas prestadoras de televisión por cable y por suscripción.

La medida se llevó adelante en el marco de la “Operación Tarjeta Roja” , una iniciativa para combatir la piratería digital durante la Copa del Mundo. La impulsó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y con la participación de varios países de la región.

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Todo empezó con una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que detectó varias páginas y plataformas digitales que transmitían ilegalmente partidos del Mundial y distintas señales televisivas. ¿Los principales apuntados? Las plataformas “Stella TV” y “Tele Latino” y los sitios web asociados a la plataforma “Futbol Libre” .

A esas pesquisas se sumaron las denuncias de los representantes de Personal Flow y DirecTV . La información obtenida se volcó a tres causas que tramitaron en las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccionales N°29, N°31 y N°52.

Bloquean la piratería digital en torno al Mundial 2026

Fútbol Libre, una de las plataformas bloqueadas por transmitir ilegalmente el Mundial 2026.

Luego de las denuncias ante las fiscalías, se profundizó la investigación para lograr la autorización de la Justicia para dar de baja las transmisiones ilegales.

Fue así como los jueces José Miguel Guerrero, Javier Sánchez Sarmiento y Carlos Manuel Bruniard ordenaron impedir el acceso de usuarios argentinos a los contenidos ilegales. Se procedió a bloquear las transmisiones o dar de baja los registros.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) bloquearon un total de 14 sitios web, muchos de los cuales retransmitían la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sin autorización.