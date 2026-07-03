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3 de julio de 2026
¡Ups!

La China Suárez y Mauro Icardi reaparecieron con un polémico video tras los rumores de crisis

De manera indirecta y a través de un video en las redes sociales, la China Suárez y Mauro Icardi mostraron que su relación está en un buen momento.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi. 

La información que trascendió, difundida por Yanina Latorre, indicaba que la China Suárez habría abandonado "la casa de los sueños" que comparte con Mauro Icardi para establecerse junto a sus hijos en la mansión que compró el año pasado en el country San Jorge.

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A través de sus historias de Instagram, la actriz confirmó de manera indirecta que su relación no sufre ninguna crisis. En el video, la pareja recreó una publicidad que la China Suárez protagonizó en su infancia, en la que se enfrenta a un león.

Sin dar más detalles y sin dar nombres, el video funciona como respuesta a las versiones de una posible separación o crisis generada por el supuesto diálogo que el futbolista tuvo con Ekaterina Ojeda.

Mauro Icardi apuntó contra Yanina Latorre

A diferencia de la China Suárez, Mauro Icardi fue más directo con su respuesta a las versiones de crisis y apuntó contra Yanina Latorre por difundir la información falsa.

“Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”, sentenció junto a una imagen de la conductora vestida de payasa generada con inteligencia artificial.

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