viernes 03 de julio de 2026
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3 de julio de 2026
¿Qué onda?

Ekaterina Ojeda recibió un costoso regalo y Mauro Icardi fue apuntado por todos

En medio de la crisis de Mauro Icardi y la China Suárez, Ekaterina Ojeda hizo una publicación sobre un obsequio y generó una nueva polémica.

Ekaterina comprometió a Mauro Icardi.&nbsp;

Ekaterina comprometió a Mauro Icardi. 

Después del escándalo que protagonizaron en el boliche Tequila y de los rumores sobre un acercamiento entre ambos, la joven compartió una historia en las redes sociales que provocó revuelo.

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En la imagen que compartió se puede ver un lujoso anillo repleto de brillantes. "Alguien me mandó un anillo", escribió junto al emoji de la carita tapándose la boca, un guiño que puede indicar que Mauro Icardi fue quien se lo obsequió.

Mauri Icardi en medio de la polémica.

Mauri Icardi en medio de la polémica.

El mensaje de Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda

Esto ocurrió horas después de la entrevista de Ekaterina Ojeda en por SQP, en América TV, donde le reveló a Yanina Latorre que Mauro Icardi le había escrito por WhatsApp con intenciones de hablar.

De todos modos, aseguró que decidió no responderle. "Que se esfuerce", lanzó entre risas, dejando en claro que esperaba un mayor interés por parte del delantero.

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, que hasta hace poco se mostraba sólida tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas, hoy atraviesa su momento más delicado.

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