Aseguran que Wanda Nara diseñó el encuentro de Ekaterina Ojeda con Mauro Icardi y la China Suárez.

Después del escándalo mediático que generó la aparición de Ekaterina Ojeda, o simplemente “Eka”, en la pareja de China Suárez y Mauro Icardi en un boliche de Costanera comenzaron acorrer rumores y aseguran que Wanda Nara tuvo mucho que ver.

Paula Varela contó en Intrusos, en América TV, que Wanda Nara tuvo que ver con lo ocurrido: "¿Saben quién es representada o por lo menos Wanda sigue? Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro y La China".

"Ekaterina o empezó a trabajar con Wanda ayer o trabajaba y esto es una manera de hacerse conocida la chica", agregó Paula Varela mostrando el Instagram World Marketing Models, donde entre los pocos seguidos que tiene la cuenta está el nombre de Ekaterina Ojeda.

El vínculo de Wanda Nara y Ekaterina Ojeda

Según Paula Varela, Wanda Nara y Ekaterina Ojeda tienen mucho en común, a pesar de que no contaron. "Esta es una cuenta de Wanda Nara laboral donde muestra influencers que representa. Está Maxi López, Juli Poggio, ella. Seguidos sólo tiene 7. Yo había entrado la otra vez y no había visto. Pero ahora miren quién apareció entre los seguidos de Wanda Nara... Eka", detalló en Intrusos.

image Ekaterina Ojeda, vinculada con Wanda Nara.

"Ayer Ángel (De Brito) y dijo que era 'team Wanda' y que La China no le gusta porque 'saca maridos'... Ahora me pregunto. ¿No será todo armado de Wanda para publicitar a esta chica? Esto confirma todo", sentenció Paula Varela.

Entre los representados por World Marketing Models están la propia Wanda Nara, Martín Migueles, Albere, Julieta Poggio, Maxi López, Valentino López y Ekaterina Ojeda.