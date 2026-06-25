Moria Casán, picante sobre Ekaterina Ojeda: "La madre se llama Tatiana"

Moria Casán habló sin vueltas en su programa de El Trece sobre Ekaterina Ojeda , la joven que quedó en medio de Mauro Icardi y la China Suárez luego del mediático escándalo que se desató en un boliche de la Costanera.

Con su chispa habitual, Moria Casán resentó la entrevista Ekateria Ojeda entre risas cuando le comentaron que “la mamá se llama Tatiana”. Hizo referencia al apodo que le pusieron a la China Suárez por haber tenido romances con hombre comprometidos.

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“No, me jodés. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo habla a la pantalla, está re contenta. Esto más que causal, es re cuántico, gordo”, exclamó Moria Casán .

Moria Casán habló del "karma" de la China Suárez

Antes de dar paso a la nota, Moria Casán disparó que “estamos modificando todo, I can’t believe it. Vamos a ver lo que dice Ekaterina. Karma, karma. ¡Por favor, sintonía!”.

“Ojeda, Ojeda, eh. Mirá vos, encima se llama Ojeda y la madre Tatiana, es muy fuerte. Ekaterina Ojeda, mamita. Es lanzada la pibita”, sentenció su advertencia la conductora sin dar vueltas. Moria destacó de Ekaterina Ojeda: “¿Viste cómo dice ‘sí, no lo dejé’, cómo seduce?”.

“Anoche ya estaba tirando líneas de que quería ir al reality que conduce Wanda Nara”, aportó Nazarena Di Serio en medio de la polémica.

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Gustavo Méndez se indignó: “¡Qué casualidad! ¿Y a quién sigue en Instagram? A Wanda Nara. Quisieron filtrar también que la China agarró sus petates de la casa de los sueños y se fue a San Jorge, pero es totalmente falso. Eso no sucedió. Están muy contentos y se vuelven a Turquía este fin de semana”.

“Esta chica se dio un ganchito de parte de la oposición, diríamos, como para conseguir que la pareja se resquebraje. Una carnada, y es el medio mundo”, bromeó Moria Casán.

El panelista cerró al repasar que “si vos vas a hacer un recuento de qué cosas pasaron cada vez que Mauro y La China venían a la Argentina, vas a ver que una bomba explotaba. Siempre algo por H o por B”.