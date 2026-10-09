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9 de octubre de 2026
Presentes.

Emotivo homenaje en la Plaza Libertad de Lomas a 46 vecinos desaparecidos

En la Plaza Libertad inauguraron un mural con los nombres de personas que fueron víctimas de la última dictadura militar.

Jornada de arte y memoria a 50 años de la dictadura militar.

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Jornada de arte y memoria a 50 años de la dictadura militar.

Con un encuentro lleno de alegría y emociones, en la Plaza Libertad de Lomas de Zamora inauguraron un mural en homenaje a 46 vecinos desaparecidos durante la última dictadura militar.

La Comisión de Lomas Oeste por la Memoria junto al Municipio de Lomas y diferentes organizaciones de derechos humanos organizaron la jornada que tuvo una importante convocatoria de vecinos, familiares, autoridades y referentes. A la presentación del mural se sumó el descubrimiento de una placa con un código QR que, al ser escaneado con un celular, brindará acceso a información sobre la historias de los vecinos desaparecidos.

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La obra estuvo a cargo de la artista Patricia Fiora.

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También hubo números poesía, baile y música en vivo a cargo de artistas locales. "El diseño y la modalidad del homenaje fueron definidos a partir de sucesivas reuniones vecinales. Mientras que la realización del mural se llevó adelante a través de un certamen en el que distintos artistas presentaron sus propuestas y un jurado seleccionó la ganadora, que fue la obra de Patricia Fiora", señalaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

Vecinos de Lomas Oeste y agrupaciones de derechos humanos se estuvieron reuniendo desde diciembre del año pasado para planificar el homenaje. Primero juntaron información sobre los desaparecidos de la zona y luego se formó la Comisión de Lomas Oeste por la Memoria, que empezó a articular con artistas, concejales y el Municipio para la creación del mural. La iniciativa fue declarada de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante.

Un mural con los nombres de 46 desaparecidos en Lomas de Zamora

Los nombres de 46 vecinos desaparecidos quedaron inmortalizados en el mural que está en la Plaza Libertad. Adriana Acosta, María Cristina Bienposto, Leonardo Adjiman, Luis Cervera Novo, Jose Carrazán, Horacio Kofman, Nina Golberg, Eduardo Manrique, María Teresa Cerviño, Amelia Higa, Hugo Massucco, Mercedes Orellana, Antonio Petricca, Norberto "Suky" Ramírez, Oscar Sarraille, Gregorio "Guyo" Sember, Horacio Tamarasco, Pedro Vega y Ricardo Zeff son algunos de los homenajeados.

"Tuvimos otro gran encuentro por la memoria en un Municipio donde hay tres causas de Lesa Humanidad pendientes de Justicia: la del intendente detenido-desaparecido Pedro Pablo Turner; la de Emilio Barletti y los otros compañeros de la Masacre de los Palotinos; y la Masacre de Pasco. Vamos a seguir luchando contra un Gobierno Nacional de represión y entrega", destacaron desde Barrios por Memoria y Justicia Zona Sur, una organización que acompañó en la gestación y organización del homenaje en la Plaza Libertad.

46 desaparecidos de Lomas Oeste tienen su mural en la Plaza Libertad.

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