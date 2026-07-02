Turdera: recordaron los 50 años de la Masacre de San Patricio

A 50 años de la Masacre de San Patricio , uno de los ataques más sangrientos de la última dictadura militar , en Turdera realizaron encuentro especial para recordar a los mártires palotinos .

La jornada en el Instituto Vicente Pallotti tuvo como protagonista al padre Rodolfo Capalozza , sobreviviente de la masacre que ocurrió el 4 de julio de 1976 en la casa parroquial de la Iglesia San Patricio , ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde asesinaron a los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly , y a los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito .

"Nuestros cinco hermanos fueron víctimas del terrorismo de Estado , que es la mayor de las violencias. El Estado es el que nos tiene que defender y cuidar, y lo que se inició el 24 de marzo de 1976 fue un proceso de atrocidades en el que todo lo que fuera peligroso para la seguridad del Estado tenía que ser eliminado", aseguró Capalozza, quien durante muchos fue director general del Pallotti.

El padre Rodolfo pudo ser asesinado junto con sus compañeros pero se salvó por una casualidad del destino. "Yo había ido al cine con ellos y, como la película terminó muy tarde, en ese momento decidí irme a la casa de mis padres en lugar de volver a la parroquia. A Emilio y Salvador los estaban esperando, y junto a los tres sacerdotes fueron asesinados", recordó.

Una de las víctimas de la Masacre de San Patricio fue Emilio Barletti, un militante político de Lomas de Zamora que llevó adelante un destacado trabajo social y comunitario en los barrios Villa Rita, El Faro, Las Heras y en la Parroquia Cristo Obrero, donde hay una baldosa que lo recuerda. Integraba la JP, Montoneros y el grupo denominado Cristianos para la Liberación. "Emilio tenía 23 años, un amor muy fuerte hacia los más necesitados y un ansia de transformación de la sociedad", destacó Capalozza.

La importancia de la memoria y la actualidad de una causa que no avanza

La Masacre de San Patricio fue el mayor ataque cometido contra la Iglesia católica en Argentina. A 50 años, el padre Rodolfo Capalozza remarcó la importancia de la memoria para aprender del pasado y conocer la historia de nuestro país.

"La memoria nos lleva a la verdad, nos hace libres y es necesaria para hacer justicia. Nosotros continuamos un camino que otros transitaron antes que nosotros y para poder mirar hacia donde vamos, tenemos que ver de dónde venimos", reflexionó.

La causa de la Masacre de San Patricio está en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, quien por segunda vez decidió suspender los llamados a indagatoria del oficial ayudante Miguel Ángel Romero, el sargento Atilio Juárez, el agente Serafín Losada y el oficial principal Héctor Oliveto. Todos eran efectivos de la Comisaría 37 de la Policía Federal y están implicados en los asesinatos. Esta decisión genera preocupación en los organismos de Derechos Humanos que vienen luchando para que este crimen de lesa humanidad no permanezca impune.