jueves 02 de julio de 2026
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2 de julio de 2026
Todo o nada.

Se salvaron 12 participantes en Gran Hermano: así quedó la "placa planta"

Doce jugadores fueron salvados por el voto del público y siete quedaron en placa en Gran Hermano y al menos uno de ellos dejará el certamen de Telefe.

Siete jugadores quedaron en placa en Gran Hermano.&nbsp;

Siete jugadores quedaron en placa en Gran Hermano. 

En Gran Hermano Generación Dorada el público eligió a sus 12 favoritos entre los 19 participantes que estaban en placa. Los siete que no alcanzaron el corte en el certamen de Telefe quedaron como la “placa planta” y uno de ellos abandonará la casa.

Todo había comenzado cuando Santiago del Moro anunció que, tras la eliminación de Nenu López, todos los participantes quedaban nominados por decisión de Gran Hermano.

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La medida respondía al pedido de varios jugadores, que desde hacía semanas solicitaban con insistencia la intención de que el público pudiera sacar a quienes consideraban que no jugaban.

La gala arrancó con los 19 participantes y Santiago del Moro fue llamando los nombres de a uno, en orden aleatorio, y cada salvación generó una reacción distinta en el grupo.

A lo largo de la gala fueron abandonando la placa Campanita, Andrea del Boca, Cinzia Francischiello, Yipio, Juanicar, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Sol Abraham, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli y Manuel Ibero, quienes lograron asegurarse una semana más en competencia.

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La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Cómo quedó la "placa planta" de Gran Hermano

Luego la salida de esos doce nombres, solo siete participantes continúan en riesgo de eliminación y deberán enfrentar el voto del público para intentar seguir en carrera dentro del reality de Telefe.

Los jugadores que permanecen en la placa planta son Esteban Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Leandro Nigro.

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