Conocer para no olvidar: el Pozo de Banfield recibe más de 10 mil visitas por año

El Pozo de Banfield , uno de los centros clandestinos de detención emblemáticos de la última dictadura militar , se consolidó en la última década como un Espacio para la Memoria fundamental para Lomas de Zamora y la Provincia de Buenos Aires . Cada año, más de 10 mil personas participan de las visitas guiadas que se realizan para conocer su historia.

Entre 1974 y 1978, más de 350 personas estuvieron detenidas en el lugar donde ocurrieron secuestros , torturas y desapariciones . Allí funcionaba una maternidad clandestina en la que mujeres embarazadas dieron a luz en cautiverio y sus bebés fueron apropiados ilegalmente . También es conocido por ser el espacio elegido para el asesinato de los jóvenes de La Noche de los Lápices .

Gracias a la lucha popular, se logró su desactivación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma de un convenio tripartito en 2015. "Hace 10 años atrás, el gobierno neoliberal de María Eugenia Vidal iba a vaciar este lugar pero no sabía que acá estábamos nosotros resistiendo y aguantando porque tenemos la escuela de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos , tenemos memoria y la sembramos todos los días con la guía de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo ", expresó la coordinadora provincial del Espacio para la Memoria, Juana Campero.

El sitio es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield. "En las visitas guiadas se recorren los calabozos, celdas y la maternidad clandestina para entender cómo funcionaba el circuito represivo de la dictadura. Lo que siempre decimos es que el Ex Pozo no es un museo, sino un espacio histórico donde construimos memoria todos los días", destacaron desde la Mesa de Trabajo, cuyos miembros se encargan de las visitas junto a las trabajadoras del lugar.

El CENS N°451, Instituto Lomas, Organización Aconcagua, Universidad de Lanús (UNLa) y Profesorado del ENAM fueron algunas de las instituciones que formaron parte de las últimas visitas guiadas. Los interesados en hacer la recorrida tienen que mandar un mail a [email protected].

Un lugar para construir memoria y decir Nunca Más

A fines del año pasado, en una jornada histórica para la democracia y los derechos humanos, el Pozo de Banfield fue señalizado como Sitio de Memoria del Mercosur en el marco de los 50 años del Plan Cóndor.

Autoridades municipales, provinciales y extranjeras participaron del encuentro donde se colocó una placa que lo identifica como Ex Centro Clandestino de Detención vinculado a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Es el primer Sitio de Memoria de Argentina y de la provincia de Buenos Aires en recibir este sello del Mercosur, marcando así un precedente fundamental para seguir avanzando con las acciones vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

visitas guiadas pozo banfield6 El Pozo de Banfield fue señalizado como Sitio de Memoria del Mercosur.

Además de las visitas guiadas, durante todo el año se organizan actividades culturales, presentaciones de libros, talleres y proyecciones de películas y documentales. Mimi Di Gianni, Berta Horen, Julia Borrescio, Alda Pedernera, Raúl López y Daniel Prassel son los referentes de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo, que se encarga de coordinar las diferentes propuestas.

Uno de las novedades de este año es que el espacio se incorporó al programa Descubrir Lomas, que brinda salidas educativas para que las escuelas incorporen conocimientos sobre la historia y la identidad local.