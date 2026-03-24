Pozo de Banfield: uno por uno, los represores condenados y los que murieron impunes

Pozo de Banfield, símbolo del terrorismo de Estado.

Ubicado en el cruce de las calles Siciliano y Vernet, el Pozo de Banfield fue parte fundamental del plan sistemático de persecución y exterminio que implementó la dictadura entre 1976 y 1983. Un símbolo del horror que incluyó detenciones ilegales, vejaciones de todo tipo, maternidades clandestinas y robos de bebés, entre otros delitos.

En 2020 fueron a juicio 18 represores por las atrocidades cometidas en el Pozo de Banfield. La causa se unificó con los delitos perpetrados en el Infierno de Lanús, el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo. Seis de los imputados fallecieron durante el debate, que duró cuatro años.

El 26 de marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata dictó sentencia y consideró los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, aplicación de tormentos, abuso sexual, desaparición forzada de personas, homicidio en concurso real con delitos de Lesa Humanidad, reducción a la servidumbre, aborto forzado y sustracción, retención y ocultación de menores.

Las condenas a los represores del Pozo de Banfield 11 represores del Pozo de Banfield fueron condenados en 2024. 11 represores del Pozo de Banfield fueron condenados en 2024. Prisión perpetua para Federico Minicucci, exjefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada. Prisión perpetua para Guillermo Alberto Domínguez Matheu, exjefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata. Prisión perpetua para Carlos Gustavo Fontana, excapitán del Destacamento 101 del Ejército en La Plata. Prisión perpetua para Jorge Héctor Di Pasquale, exjefe de Sección de Operaciones Especiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército. Prisión perpetua para Carlos María Romero Pavón, exjefe de la Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. Prisión perpetua para Roberto Armando Balmaceda, exjefe de la Central de Reunión del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército. Prisión perpetua para Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno bonaerense. Prisión perpetua para Juan Miguel Wolk, exdirector de Investigaciones Zona Metropolitana de la Policía Bonaerense y exjefe del Pozo de Banfield. Prisión perpetua para Luis Horacio Castillo, exoficial inspector de las Brigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús. Prisión perpetua para Jorge Antonio Bergés, exmédico de la Dirección de Investigaciones. 25 años de prisión para Alberto Julio Candioti, exjefe de la Sección Comando y Servicio del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército. Absolución para Enrique Augusto Barre, exsegundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Dirección de Investigaciones. Los represores que murieron impunes Miguel Etchecolatz declarando durante el juicio del Pozo de Banfield. Miguel Etchecolatz declarando durante el juicio del Pozo de Banfield. Miguel Osvaldo Etchecolatz: Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la última dictadura cívico-militar. Tenía nueve condenas a prisión perpetua por causas similares. Murió en julio de 2022.

Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense en la última dictadura cívico-militar. Tenía nueve condenas a prisión perpetua por causas similares. Murió en julio de 2022. Emilio Herrero Anzorena: integrante del Ejército Argentino y Jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento de Inteligencia 101. Tenía prisión domiciliaria por las causas "La Cacha" y "Brigada de San justo". Falleció en junio de 2022.

Miguel Ángel Ferreyro: Cabo de la Policía Bonaerense en el centro clandestino de detención El Infierno. Murió en octubre de 2021. Carlos Hidalgo Garzón: Oficial de Inteligencia del Ejército. Cumplía una condena de 15 años de prisión por apropiación de bebés y delitos de lesa humanidad. Murió en diciembre de 2022. Eduardo Samuel De Lío: Jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno". Cumplía en su casa una condena a 12 años de prisión por los crímenes de la Operación Cóndor. Falleció en agosto de 2022. Ricardo Armando Fernández: Jefe del Grupo Actividades Especiales del Destacamento de Inteligencia 101. Ya había sido condenado por la causa "La Cacha". Murió en marzo de 2022.

Compartí esta nota en redes sociales:







