El hermano del empresario descuartizado increpó a un acusado: "Lo mataste por la espalda"

Se llevó adelante una nueva audiencia del juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado y descartado en una valija en Ingeniero Budge . Hubo un fuerte cruce entre el hermano de la víctima y uno de los principales acusados.

Todo ocurrió durante la declaración de Maximiliano Pilepich , señalado como uno de los autores del asesinato del trader y empresario, quien se cree que lo habría llevado por engaño al predio "Renacer" de General Rodríguez para ejecutarlo por una deuda de dinero, según la hipótesis de la fiscalía.

Brutal asesinato. Empieza el juicio por el crimen del empresario descuartizado y descartado en una valija

Frente al Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 de Lomas de Zamora, Pilepich negó haber sido quien mató a Pérez Algaba .

“No había problemas de plata, yo no tenía ningún motivo de matar a Fernando. Nosotros los trabajadores, los que venimos de la nada, sabemos lo que cuesta, sabemos lo difícil que es seguir invirtiendo, seguir dando trabajo”, comenzó explicando el imputado.

Enseguida, agregó: “Fernando era parte de mi emprendimiento. Quizás Rodolfo Pérez Algaba (hermano de la víctima) no conoce nada de todo esto que está escuchando de parte mía, entiendo el dolor y lo lamento mucho, no puedo ponerme en su lugar. Entiendo que esté enojado pero yo no tenía motivos para matar a su hermano”.

Rodolfo, el hermano de la víctima, había permanecido callado mientras hablaba Pilepich, hasta que no aguantó más y sacó de bronca. “¡Lo mataste por la espalda, salame!”, le dijo muy enojado al imputado.

La Policía y el juez Juan Manuel Rial tuvieron que intervenir para mantener el orden en la sala de los Tribunales de Lomas. La situación no pasó a mayores y el juicio pudo continuar.

El imputado se mostró como víctima

pilepich Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado.

Durante la declaración de Pilepich, se quebró en llanto la madre de Matías Gil, quien está acusado de ser coautor del homicidio. El propio Pilepich también lloró y sostuvo su inocencia, alegando que es una víctima de las circunstancias: “Fernando se vuelve ludópata, agarra el vicio del juego y es donde pierde todo su capital. Fernando siguió pidiendo y se fue endeudando igual que Nahuel Vargas, entre los dos se fueron endeudando”.

“Lamentablemente, si bien Fernando es víctima por lo sucedido, Nahuel Vargas es una víctima, yo soy una víctima, Matías Gil es víctima por estar pasando algo que no tiene que pasar, quizá por estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada”, señaló el imputado.

Gil era empleado de la constructora de Pilepich. Se comprobó que retiró unos documentos de reconocimiento de deuda firmados por éste. Además, el análisis de las comunicaciones lo ubicó junto a Pérez Algaba, Vargas y Pilepich el día del crimen.