Por qué el banfileño Ian Lucas deja el programa de Marley en Telefe

Luego de consagrarse campeón de MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas ganó una gran popularidad y estaba cubriendo el Mundial 2026 con Marley en Por el mundo, en Telefe. De todos modos, el joven oriundo de Banfield decidió bajarse de este proyecto.
La noticia la dio Pía Shaw en SQP en América TV: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.
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Yanina Latorre, la conductora del ciclo, cuestionó la decisión de Ian Lucas: “¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad”. Ante esto, Pía Shaw intervino y aseguró que “ya estaba pautado desde antes” y su reemplazante será Momi Giardina.
Yanina Latorre analizó: “Consiguió un laburo mejor y se va”. Sin embargo, Ian Lucas había contado en la previa que Telefe no le pagaba y que lo hacía por la visibilidad que le daba estar al aire con el canal.
Ian Lucas conoció a Lionel Messi
Al margen de su cobertura del Mundial 2026, Ian lucas se dio el gusto de estar cerca de los futbolistas de la Selección Argentina y hasta pudo conocer en persona a Lionel Messi, su ídolo.
“¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió Ian Lucas, junto a dos fotos donde se lo ve abrazado a su ídolo.