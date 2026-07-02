jueves 02 de julio de 2026
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2 de julio de 2026
¿Qué onda?

Por qué el banfileño Ian Lucas deja el programa de Marley en Telefe

Ian Lucas estaba cubriendo el Mundial 2026 con Marley para Telefe, y terminó dejando el programa en medio de una polémica.

Ian Lucas y Marley.&nbsp;

Ian Lucas y Marley. 

La noticia la dio Pía Shaw en SQP en América TV: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.

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Yanina Latorre, la conductora del ciclo, cuestionó la decisión de Ian Lucas: “¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad”. Ante esto, Pía Shaw intervino y aseguró que “ya estaba pautado desde antes” y su reemplazante será Momi Giardina.

Yanina Latorre analizó: “Consiguió un laburo mejor y se va”. Sin embargo, Ian Lucas había contado en la previa que Telefe no le pagaba y que lo hacía por la visibilidad que le daba estar al aire con el canal.

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Ian Lucas conoció a Lionel Messi

Al margen de su cobertura del Mundial 2026, Ian lucas se dio el gusto de estar cerca de los futbolistas de la Selección Argentina y hasta pudo conocer en persona a Lionel Messi, su ídolo.

“¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió Ian Lucas, junto a dos fotos donde se lo ve abrazado a su ídolo.

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