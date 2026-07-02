Por qué el banfileño Ian Lucas deja el programa de Marley en Telefe

Luego de consagrarse campeón de MasterChef Celebrity Argentina , Ian Lucas ganó una gran popularidad y estaba cubriendo el Mundial 2026 con Marley en Por el mundo, en Telefe . De todos modos, el joven oriundo de Banfield decidió bajarse de este proyecto.

La noticia la dio Pía Shaw en SQP en América TV: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas . Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.

No para. Qué estará haciendo el banfileño Ian Lucas durante el Mundial 2026

AHORA EN #SQP Pia Shaw cuenta que fue el último programa de Ian Lucas con Marley. “Se va a Turquia por trabajo” “Momi lo cubre hoy y después sigue Vicky Xipolitakis” “Marley alquiló a la vuelta de lo de Nico Occhiato”

Yanina Latorre, la conductora del ciclo, cuestionó la decisión de Ian Lucas: “¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad”. Ante esto, Pía Shaw intervino y aseguró que “ya estaba pautado desde antes” y su reemplazante será Momi Giardina.

Yanina Latorre analizó: “Consiguió un laburo mejor y se va”. Sin embargo, Ian Lucas había contado en la previa que Telefe no le pagaba y que lo hacía por la visibilidad que le daba estar al aire con el canal.

image

Ian Lucas conoció a Lionel Messi

Al margen de su cobertura del Mundial 2026, Ian lucas se dio el gusto de estar cerca de los futbolistas de la Selección Argentina y hasta pudo conocer en persona a Lionel Messi, su ídolo.

“¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió Ian Lucas, junto a dos fotos donde se lo ve abrazado a su ídolo.