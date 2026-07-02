Cómo le fue a Temperley la última vez que recibió a Tristán Suárez

Los 11 de Temperley en la primera rueda en Ezeiza.

Este sábado, Temperley comenzará la segunda rueda de la Primera Nacional enfrentando a Tristán Suárez , en el estadio Alfredo Beranger , en el que no se enfrentan desde la temporada 2013/14 de la vieja Primera B Metropolitana. Ambos son protagonistas de la zona B, lo que le agrega un condimento extra.

El choque entre ambos tomó dimensión, sobre todo para este último, después de la final por el ascenso que disputaron en 1995 por la Primera C, que quedó en poder de Temperley tras dos partidos en Banfield y Lanús , respectivamente. A partir de ahí, para el hincha de Tristán Suárez es un “clásico”, mientras que Temperley es “un partido más” del fixture de la temporada.

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El 25 de febrero de 2014 jugaron por última vez en el estadio de la avenida 9 de Julio 360. El triunfo fue de la visita por 2-1, con goles de José Cáspary a los 44 minutos del complemento y en el quinto minuto adicionado; mientras que Fernando Brandán abrió el marcador a los 11 minutos. A Temperley -que ese año ascendió- lo dirigía Ricardo Rezza y al Lechero, el lomense Eduardo Pizzo.

Pero, para remontarse a la última alegría de Temperley como local hay que ir una temporada más atrás. El 24 de marzo de 2013 se impuso por 2-1, con tantos de Cristian Quiñonez a los 26m. y 43m. del segundo tiempo. Federico Barrionuevo señaló el tanto del elenco del partido de Ezeiza.

Temperley domina el historial.

Después de aquél triunfo de Tristán Suárez, no se vieron las caras hasta 2022 en la Primera Nacional. Temperley estuvo cuatro temporadas en Primera División, y tras su descenso, el Lechero seguía en la tercera categoría, hasta que ascendió en enero de 2021 al vencer a San Telmo en la final del Torneo Reducido.

El último choque lo protagonizaron en el estadio 20 de Octubre, en la temporada 2022, con triunfo de Tristán Suárez por 2-1, con doblete de Brian Oyola y marcando Ezequiel Navarro para el Gasolero.

En 2021, 2023, 2024 y 2025 compartieron diferentes zonas, pero este 2026 los encuentra nuevamente juntos. En la primera rueda igualaron 0-0.

Temperley manda en el historial

En el historial general, sobre 42 partidos, manda Temperley con 17 triunfos (58 goles), Tristán Suárez se llevó 10 victorias (44 goles) y hubo 15 empates.

Las dos máximas goleadas le correspondieron al Gasolero por 3-0, ambas como visitante. En la Primera B 1994/95, en cancha de Los Andes, con goles de Ezequiel Llanos, Claudio Filosa y Claudio Flores; y en la Primera B 1998/99, con tantos de Daniel Bazán Vera, Diego Katip y Gustavo Ortiz.