Inauguraron un mural de Malvinas en la Secundaria N°3 en Turdera.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°3 “Héroes de Malvinas”, ubicada en Turdera, entre las calles San Blas y 9 de Julio, fue escenario de una nueva jornada del proyecto “Malvinas en tu Barrio”, una iniciativa gratuita y comunitaria que busca mantener viva la memoria a través del encuentro entre vecinos, estudiantes y protagonistas de la historia.

Durante la actividad, veteranos de guerra y una enfermera que participó del conflicto compartieron sus experiencias con los alumnos, quienes también fueron parte de la inauguración de un mural dedicado a las Islas Malvinas. La directora del Centro de Gestión Municipal (CGM) de Turdera, Rocío Caballero, destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo con las nuevas generaciones. “Quizá hay como una deuda con esto de reivindicar a las mujeres de Malvinas”, expresó. Además, sostuvo “me parece que en un momento donde se dice que a los chicos no les importa, nosotros no podemos repetir eso. Nosotros tenemos que hacer conversación con los pibes sobre nuestra historia. Ellos tienen un montón para decir, les gusta escucharnos”. En ese sentido, remarcó que “en toda conversación que podamos recrear con juventudes respecto de la soberanía nacional es fundamental”.

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Malvinas en tu barrio Una de las voces de la jornada fue la de Virginia Bonilla, enfermera de Malvinas, quien subrayó la necesidad de visibilizar el papel que tuvieron las mujeres durante el conflicto bélico. “Que los chicos y alumnos sepan que las mujeres en la guerra tuvieron participación y que nosotras lo fuimos a luchar, fuimos a salvar vidas y somos parte de la historia”, manifestó. Por su parte, el veterano de Malvinas Luis Miguel D’Alessio recordó el significado que tuvo para él haber sido parte del conflicto y definió su experiencia como “haber defendido la Patria en nuestro lugar”.

El encuentro fue organizado en el marco del proyecto lomense “Malvinas en tu Barrio”. Su impulsor, Damián Karalitzky, explicó que se trata de “un proyecto gratuito, comunitario que homenajea principalmente a los veteranos de Malvinas, como Luis, y a varios compañeros que tenemos acá en Lomas de Zamora”.

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