AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA anunció un cronograma de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de agua potable que alcanzará a distintas localidades de Lomas de Zamora , Esteban Echeverría y Ezeiza. Las tareas se desarrollarán entre el martes 24 y el viernes 27, con posibles afectaciones en el suministro.

La empresa AySA llevará adelante una serie de intervenciones en la red de agua potable como parte de su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento, que contempla trabajos en distintos puntos de su área de concesión.

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En el sur del conurbano bonaerense, las tareas podrían generar inconvenientes en el normal funcionamiento del servicio, según los días y horarios previstos.

En el partido de Lomas de Zamora , los trabajos se realizarán desde el martes 24 hasta el jueves 26, entre las 8 y las 18.

El área comprendida estará delimitada por Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown, con posibles afectaciones en las localidades de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.

Trabajos en Esteban Echeverría y otros distritos

Además, el miércoles 25, entre las 9 y las 17, AySA realizará tareas en una zona delimitada por Camino de la Rivera, Elizalde, General Paz, Ruta Provincial 4, Rojas, Lavarden y Laguna Rocha.

Las intervenciones alcanzarán a Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría.

Por otra parte, desde el jueves 26 a las 22 hasta el viernes 27 a las 15, se llevarán adelante trabajos que podrían afectar algunas zonas de Luis Guillón, 9 de Abril, Barrio Aeropuerto, Budge, Albertina, Banfield y Lomas de Zamora. En este caso, las tareas abarcarán sectores de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora.

Desde la empresa señalaron que las intervenciones tienen como objetivo mejorar la distribución de agua potable y favorecer el funcionamiento del servicio.

Ante consultas, los usuarios podrán comunicarse con AySA a través de WhatsApp, al 11-5984-5794, o por sus canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), disponibles de 6 a 24. También está habilitado el teléfono 0800-321-AGUA (2482), las 24 horas.