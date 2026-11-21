cabecUn incendio se registró este sábado por la mañana en un taller mecánico de Temperley y provocó daños en una oficina, además de la pérdida de distintos equipos de trabajo. Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora acudieron al lugar y lograron controlar la situación.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el operativo comenzó alrededor de las 10 y estuvo a cargo del comandante Oscar Scarpitto, quien coordinó las tareas de los móviles 35 e YV19.

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También participaron efectivos policiales y personal del servicio municipal de emergencias 107, que llegó con el móvil 19 y un médico.

De acuerdo con la información brindada sobre el procedimiento, el fuego afectó principalmente una oficina del establecimiento y provocó pérdidas de equipamiento utilizado para trabajar.

Una vez finalizada la intervención, los bomberos liberaron el lugar para que el titular del taller pudiera comenzar con las tareas de limpieza. Según se informó, los daños materiales y la pérdida de los equipos serán afrontados a través del seguro.

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas. Sin embargo, la sospecha principal es que pudo haber sido un desperfecto eléctrico.