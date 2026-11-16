Eli, es la dueña de uno de los comercios en Remedios de Escalada que perdió todo en la explosión.

La dueña del local de ropa que estaba ubicado justo al lado de la fiambrería donde se produjo la explosión en Remedios de Escalada volvió al lugar y grabó un video para mostrar que lo perdió todo, que lo que era su fuente de trabajo, hoy es un agujero de escombros.

En el posteo que se viralizó, Eli cuenta en primera persona la angustia que siente al volver a su local. "Hoy después de tres días de lo sucedido me dejaron acercarme hasta acá para ver lo que era mi negocio", comienza relatando en el video que obtuvo miles de mensajes y likes.

La evidente tristeza de la comerciante en el video recibió muchos comentarios para empatizar con la situación que atraviesa. "No tengo palabras para describir esta locura, todavía me cuesta digerir, no caigo, esta todo destrozado, todo", siguió contando.

El agradecimiento de la comerciante de Remedios de Escalada En el mismo video, la vecina agradeció los mensajes de afecto y la ayuda que está recibiendo de parte de muchas personas que se fueron comunicando con ella. "No puedo contestar los mensajes de Instagram porque cuando entro son muchísimos, pero en cuanto pueda voy a contestar y agradecer la solidaridad conmigo", detalló y agregó un especial saludo a los vecinos: "Gracias a todos y nos veremos en algúnn momento", compartió.

Junto al video contó por escrito que hace 27 años que tenía su local de ropa. "Hoy vi el agujero que es mi local. Pensaba tantos recuerdos, tantos momentos, tantos gestos que tuvieron cada uno de ustedes conmigo", escribió y añadió: "Quería avisarles que no me voy a dar por vencida". Mirá el video completo: View this post on Instagram

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