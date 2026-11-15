Cómo participar en Lomas de Zamora de la próxima colecta de sangre para ayudar al Hospital Gandulfo

El Rotary Club Lomas Este prepara la colecta junto a la Cámara de Comercio para este sábado 28 en Acevedo 48.

Una colecta más de donación de sangre encaran los socios del Rotary Club Lomas Este para seguir ayudando al Hospital Gandulfo que es uno de los centros que más flujo de pacientes de la Provincia de Buenos Aires . La jornada será el sábado 28 de 9 a 12 en Acevedo 48, Lomas de Zamora, y ya se puede reservar el turno.

Dentro de los proyectos del Rotary dedicados a la salud, la educación y el trabajo comunitario, las colectas de donación de sangre intentan organizarlas año a año. Por eso, en esta oportunidad realizarán la campaña junto a distintas instituciones. "El propósito siempre es el mismo: promover la donación voluntaria y contribuir a garantizar la disponibilidad para quienes realmente lo necesitan", comentó Alejandro Klimiuk que es el presidente de Proyectos de Servicios del Rotary Club Lomas Este .

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Con estas campañas apuntan a crear un cambio cultural respecto a la donación voluntaria. "Queremos concientizar sobre la importancia de este acto que es fundamental para salvar vidas porque cada donante representa una oportunidad para los pacientes que requieren transfusiones debido a intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, accidentes o distintas situaciones de emergencia", agregó el presidente de estos proyectos en el Rotary.

En esta oportunidad, el Rotary estará acompañado como siempre por el El Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero que se encargarán de las extracciones y comparten la organización del encuentro con la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora como nueva aliada en esta iniciativa.

Además, durante la jornada será posible inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, ampliando las oportunidades de ayudar a quienes esperan un donante compatible.

"Seguimos apostando a este tipo de colectas porque queremos concientizar sobre la necesidad de donar sangre de manera habitual, recordando que no existe este sustituto, no hay nada artificial que pueda reemplazar este recurso y que su disponibilidad va a ser solamente marcada por las personas que deciden donar", recalcó Klimiuk.

La colecta está destinada a reforzar esos vínculos comunitarios y a reafirmar que las las instituciones unidas pueden trabajar por un objetivo en común. "Podemos decir que de esta manera estamos reforzando nuestro lema que es del club, generando un impacto positivo en nuestra comunidad", concluyó el socio del club rotario.

Dónde inscribirse

Los que quieran sumarse a esta iniciativa que salva vidas ya pueden reservar su lugar para la colecta que tendrá lugar en pleno centro de Lomas. Para turnos y consultas al número de WhatsApp: 1127099021

También se puede ingresar al link de inscripción online donde están todos los detalles y los requisitos para poder donar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSLCSY