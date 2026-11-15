Lomas de Zamora honra la memoria del intendente desaparecido durante la dictadura

Hay historias que el paso del tiempo no logra borrar y nombres que siguen reclamando un lugar en la memoria colectiva. En Lomas de Zamora , uno de ellos es el de Pedro Pablo Turner , el intendente que fue desaparecido durante la última dictadura militar . En los últimos tiempos se multiplicaron los homenajes y las actividades para reconstruir su historia, recuperar su legado y reivindicar su compromiso político y social.

En el CGM Llavallol , que está en la calle Luzuriaga 308, descubrieron una placa con su nombre y un código QR que al ser escaneado brinda acceso a una galería digital con su biografía, fotos y artículos periodísticos de la época. El objetivo es que los vecinos y vecinas que se acercan a la dependencia municipal para hacer trámites y consultas puedan conocer sobre la historia y militancia de Turner.

El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio junto a la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Pablo Turner , que viene trabajando para que la causa de lesa humanidad avance y se llame a indagatoria a los culpables por la desaparición forzada ocurrida hace 50 años. También estuvo Analía Turner, sobrina de Pedro, estudiantes de la Secundaria N°52, instituciones del barrio, organizaciones de derechos humanos y referentes de la Federación Gráfica Bonaerense .

"Es la quinta placa en homenaje a Turner que colocamos en un Centro de Gestión Municipal: las anteriores fueron inauguradas en los CGM de Budge, Turdera, Lamadrid y Fiorito . Además, este año junto al intendente Federico Otermín descubrimos una placa en el hall del Palacio Municipal al cumplirse 50 años de la desaparición de Turner, fortaleciendo así las políticas públicas de memoria en todo el distrito", destacaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Obrero, militante e intendente de Lomas de Zamora: la historia de Turner

Turner nació el 30 de julio de 1940 en Chaco, estudió en un colegio donde aprendió el oficio de tipógrafo y fue testigo directo de la gestión de su tío Felipe Gallardo, quien fue el primer gobernador de la provincia en 1953. Después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, la familia se trasladó a Capital Federal y Pedro comenzó a trabajar en la imprenta del Congreso de la Nación.

En los 70 participó activamente de la vida política y sindical de la Federación Gráfica Bonaerense, y luego se mudó a Lomas de Zamora donde fundó la Agrupación Eva Perón y llevó adelante un destacado trabajo territorial especialmente en la zona de Budge.

Mural de Turner en Budge.

Recordado por su militancia obrera, Turner fue intendente entre julio de 1973 y agosto de 1974. En poco tiempo llevó adelante proyectos como la iluminación de todo el trayecto de Camino Negro (se inauguró en un tiempo récord de 29 días y a un costo mínimo), la extensión de la primera red de agua potable en Albertina, desagües en Budge, la creación de 17 centros deportivos y de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1976, a tan solo días del golpe militar, decidió trasladarse a su provincia natal de Chaco donde luego fue detenido el 19 de abril por personal del Ejército y llevado a Buenos Aires. La causa de lesa humanidad por su desaparición actualmente está frenada en el Juzgado Federal de Instrucción N°3 y siguen reclamando para que se llame a indagatoria a los culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios.