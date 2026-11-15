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15 de noviembre de 2026
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Cómo fue el romance de Araceli González y Rubén Torrente

Araceli González y Rubén Torrente se conocieron en los ’80, vivieron un romance y tuvieron una hija. Luego siguieron sus respectivos caminos.

Araceli con ex y FLorencia Torrente, la hija de ambos.&nbsp;

Araceli con ex y FLorencia Torrente, la hija de ambos. 

En aquellos años, Araceli González comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje y, con el tiempo, comenzó a recibir propuestas para televisión.

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En agosto de 1988, decidieron casarse y, tres años después, en 1991, nació su única hija en común, Florencia Torrente, quien se convertiría en actriz en su adolescencia.

“Sólo teníamos un colchón, un pez negro con ojos de huevo y una ventanita chiquita por la que entraba un aire nuevo que llegó hasta mis ovarios. Entonces dije: ‘¡Era esto lo que pedía mi alma!´”, contó Araceli González hace tiempo.

“Ahí, en ese preciso momento, volví a construir mi vida... ¡Y tomé mate como nunca antes! Pero cerca del nido. De mamá, del tío Puchi”, comentó la actriz en diálogo con Infobae.

Rub&eacute;n Torrente y Araceli Gonz&aacute;lez vivieron un romance y tuvieron una hija.&nbsp;

Rubén Torrente y Araceli González vivieron un romance y tuvieron una hija.

Del romance a la separación

El nacimiento de su hija coincidió con el crecimiento profesional de Araceli González, quien empezó a recibir más oportunidades laborales. Este nuevo escenario influyó en la relación y marcó el inicio de una etapa de transformación en sus vidas.

La creciente carrera de la modelo, sumada a las exigencias del medio artístico, generó una distancia entre ambos. Con solo 22 años, la modelo y actriz tomó la decisión de separarse y comenzar a construir su independencia.

A pesar de la separación, Rubén Torrente siempre se mantuvo presente en la vida de su hija. Araceli González y él sostuvieron una relación de respeto y cordialidad, dejando de lado diferencias personales por el bienestar de Florencia.

A lo largo de los años, se los vio juntos en distintos momentos, demostrando que la familia y su hija en común seguía siendo una prioridad para ambos.

La separación significó un punto de inflexión en su vida. A pesar de recibir propuestas laborales en España, donde tenía compromisos en Madrid y Barcelona, y de haber iniciado una expansión profesional en Tokio, decidió priorizar su estabilidad personal y quedarse en Argentina.

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