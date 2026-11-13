Pilar Smith, separada: qué dijo sobre los rumores con Nito Artaza

Pilar Smith confirmó el fin de su relación con Rafael Ruiz Huidobro después de estar siete años juntos. La periodista dio la noticia en LAM y explicó que se produjo por el desgaste del vínculo, en medio de los rumores de romance con Nito Artaza.

La panelista contó que la separación se concretó hace aproximadamente tres semanas, aunque la pareja ya había atravesado varias crisis.

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Cuando Ángel de Brito le preguntó si había existido algún tercero en discordia, fue contundente: “No, no, no. Cero”. Y al ser consultada por las razones del final, resumió: “Se desgastó la relación”, negando los rumores que la relacionan, según sus compañeras, con Nito Artaza.

PILAR SMITH Y SU SEPARACIÓN: "SE DESGASTÓ LA RELACIÓN" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/PbMnHhfWD1

Pilar Smith reconoció que no era la primera vez que decidían tomar distancia, aunque esta vez el vínculo llegó nuevamente a su final. La historia de amor entre la periodista y el empresario, quien trabaja en la Liga Profesional de Fútbol, comenzó en 2019.

En julio de 2024 habían anunciado su primera separación pública, después de cinco años juntos. En aquel momento, Pilar Smith explicó que habían discutido y que la ruptura se debía al desgaste, aunque no descartó una reconciliación.

“Es una gran persona, Rafa, lo quiero”, expresó en LAM. La relación había dado lugar a una familia ensamblada: Pilar Smith es mamá de tres hijos, mientras que Rafael tiene cuatro. Después de distintas crisis y reconciliaciones, esta vez la conductora confirmó que volvió a estar soltera.