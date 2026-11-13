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13 de noviembre de 2026
¿Qué onda?

Pilar Smith, separada: qué dijo sobre los rumores con Nito Artaza

Pilar Smith confirmó que terminó su relación con Rafael Ruiz Huidobro, en medio de idas y vueltas. Además habló de las versiones de romance con Nito Artaza.

Pilar Smith y Nito Artaza, en medio de rumores.&nbsp;

Pilar Smith y Nito Artaza, en medio de rumores. 

La panelista contó que la separación se concretó hace aproximadamente tres semanas, aunque la pareja ya había atravesado varias crisis.

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Cuando Ángel de Brito le preguntó si había existido algún tercero en discordia, fue contundente: “No, no, no. Cero”. Y al ser consultada por las razones del final, resumió: “Se desgastó la relación”, negando los rumores que la relacionan, según sus compañeras, con Nito Artaza.

La historia de amor de Pilar Smith y su ex

Pilar Smith reconoció que no era la primera vez que decidían tomar distancia, aunque esta vez el vínculo llegó nuevamente a su final. La historia de amor entre la periodista y el empresario, quien trabaja en la Liga Profesional de Fútbol, comenzó en 2019.

En julio de 2024 habían anunciado su primera separación pública, después de cinco años juntos. En aquel momento, Pilar Smith explicó que habían discutido y que la ruptura se debía al desgaste, aunque no descartó una reconciliación.

“Es una gran persona, Rafa, lo quiero”, expresó en LAM. La relación había dado lugar a una familia ensamblada: Pilar Smith es mamá de tres hijos, mientras que Rafael tiene cuatro. Después de distintas crisis y reconciliaciones, esta vez la conductora confirmó que volvió a estar soltera.

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