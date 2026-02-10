El desgarrador relato de Pilar Smith sobre los maltratos que recibió de Mauro Viale en pleno embarazo

Muy conmovida por reflotar una vieja historia, Pilar Smith se refirió en el programa Lam que sale por América TV , sobre el maltrato que padeció cuando trabajó con el parodista ya fallecido Mauro Viale en pleno embarazo de su primer hijo, lo que hasta afectó esa gestación a la salud de ella y la del bebé.

Según contó la panelista de Lam, todo sucedió durante el ciclo Fiebre de Mauro por la Noche, emitido por señal del viejo Canal 9 cuando ella era muy joven y justo transitaba su primer embarazo. En medio de un debate sobre los límites en la televisión, fue que se recordó la historia que Smith ya la había hecho pública hace unos años atrás, cuando Viale aún estaba con vida.

La hoy angelita recordó cómo ese clima laboral se volvió angustiante ya que ante los gritos que recibía por parte del periodista sentía que su "panza se ponía dura". No pudo evitar las lágrimas cuando en el programa pasaron una entrevista donde contaba el hecho y se sinceró: "Me dio angustia escucharme porque fue horrible".

Smith explicó que cuando decidió contar lo que había vivido, no todos reaccionaron de la mejor manera. "Fue Ángel de Brito quien me lo preguntó, porque lo vivió conmigo. La médica me mandó a reposo porque Simón no crecía", recordó.

"Mi hijo nació muy flaquito y chiquitito porque Mauro me maltrataba de una manera horrible. No fui la única a la que maltrató, era insostenible trabajar con él. Yo le pedía que afloje porque tenía un embarazo bastante avanzado, pero no le importaba", contó sin filtros.

Sobre por qué eligió hablar, fue clara: "Me costó mucho contarlo, pero lo hice porque era mi experiencia y tenía derecho a contarlo. Nunca me pidió perdón. De hecho, cuando lo conté la primera vez, que estaba vivo, pensé que me iba a escribir, y nada".

Con el tiempo, incluso detalló que lo pudo hablar con Jonatan Viale, quien reconoció el carácter duro de su padre: "El programa estaba bueno, pero eso no se hace… Fue mi maestro en producción, me enseñó cosas buenas, pero también me maltrató embarazada".

