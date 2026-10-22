Reapareció Cecilia Milone y arremetió contra Nito Artaza

Después de un largo tiempo alejada del mundo del espectáculo reapareció la actriz y cantante Cecilia Milone y hasta accedió hablar con el programa Puro Show donde se refirió al conflicto judicial que mantiene con suexpareja Nito Artaza .

La artista, en medio de una presentación que brindó en Córdoba, brindó detalles de la denuncia por hostigamiento que inició contra el humorista con quien se casó luego de una escandalosa relación de años que tuvieron como amantes.

“Yo estoy bien. Hubo una cantidad de cosas que en el momento había que replegarse y creo que es lo saludable", comentó sobre el silencio en el que decidió mantenerse durante muchos meses.

Al ser consultada por el silencio y el alejamiento de los medios explicó: "No es no hablar de la vida privada, pero lo privado uno tiene elegir el momento donde contarlo, pero ni siquiera es por ser una persona pública".

Luego, siguió sobre el mismo tema: "Capaz apagamos la cámara y vos me contas a mí en este momento algo que ayer no me lo contabas. Lo valioso de lo privado no es que uno no lo comparta sino que uno esté dispuesto a compartir ese momento que es íntimo", le dijo al notero del programa de El Trece.

Respecto a su relación con el periodismo, argumentó: "No me enojo con los medios. De hecho yo no quiero molestar, por eso no fui a ningún estreno en Buenos Aires ni nada porque para decir que no es preferible replegar”.

Sobre el final de la entrevista, cuando le preguntaron puntualmente por Artaza, respondió categóricamente confirmando que el tema sigue por la vía legal. "No, no (hablo). De eso sí ya es delicado", concluyó.

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