Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

Tras su última pareja estable con el exfutbolista José Chatruc, la conductora de "Pasó por América", Sabrina Rojas, confesó que un joven de 19 años que juega en el exterior le escribe por las redes sociales para conquistarla. Si bien no reveló el nombre del deportista reflexionó sobre lo que le pasa con la diferencia de edad.

El relato de Rojas se dio en el medio de una charla que se produjo en DGO Stream junto a sus compañeros del panel y fue ella quien quedó una vez más en el centro de la escena ya que recibió una ola de preguntas al hacer la inesperada confesión sobre su presente sentimental.

Salud. Sabrina Rojas se recupera de dos cirugías y explicó por qué no se mueve en América TV

Si bien no quiso ahondar demasiado en la historia, Sabrina dijo que se trata de un futbolista argentino que vive en el exterior y que cuando viene al país le propone que se produzca un encuentro a pesar de la diferencia de 27 años que los separa. Él insiste en la posibilidad de concretar con ella cada vez que regresa al país, según contó la conductora de América TV.

La ex del actor Luciano Castro compartió detalles de este acercamiento que confesó que hasta a ella misma la sorprende. Aunque en todo momento evitó dar el nombre del candidato, comenzaron a aparecer las distintas especulaciones de sus compañeros que querían saber de quién se trataba porque, al parecer, es famoso.

Según admitió, sólo el contacto fue a través de su cuenta de Instagram y así lo contó: "Hay un chico de 19 años que me escribe por Instagram, un par de veces le contesté. Las veces que viene para Argentina, me dice para vernos. Es argentino, pero vive afuera”.

Cuando fue consultada sobre cómo vive esta situación y qué es lo que le llama la atención del joven, la conductora explicó que su experiencia en el exterior y su manera de comunicarse hacen que lo perciba de una forma diferente a la de otros chicos de su edad, dejando abierta una puerta.

"Tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar, cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene", aseguró mientras se reía al referirse a las características que la sorprendieron del muchacho.

Respecto a la diferencia generacional fue muy sincera y lanzó: "Me da mucha impresión, hace dos años él era menor de edad”. Pero no se cierra a que en algún momento se genere un encuentro.

El nombre que más suena es el de Franco Mastantuono que juega en la ACF Fiorentina de la Serie A italiana, cedido por el Real Madrid hasta junio de 2027.

Mirá el video: