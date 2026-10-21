Ricardo Darín se emocionó al hablar de su nieto y dio detalles de lo que más lo conmueve

Ricardo Darín se mostró emocionado al hablar de su primer nieto y de su hijo Chino Darín.

El actor Ricardo Darín visitó el programa Otro Día Perdido que conduce Mario Pergolini junto a Diego Peretti y en ese contexto de charla íntima fue consultado sobre su flamante rol de abuelo. Se emocionó al referirse al tema y al hablar de su hijo Chino Darín en este nuevo rol de papá de Dante junto a su pareja, la actriz Úrsula Corberó.

La visita de los actores al programa de Pergolini se dio en el marco del debut de "Lo dejamos acá", la película que protagonizan Darín y Peretti que ya es un éxito en Netflix. Allí el flamante abuelo habló sobre su nuevo rol y sobre qué es lo más fuerte que siente desde la llegada del pequeño.

La emoción de Ricardo Darín al referirse a su primer nieto Durante la extensa entrevista fue su colega Diego Peretti quien se refirió a la felicidad que atraviesa Darín desde que se convirtió en abuelo: "Vi fotos del nieto. Y vi lo baboso que está el abuelo. Con Dante”.

Gracias a esa declaración, el conductor ahondó en el tema y le permitió que se explayara. Darín reconoció que la llegada de Dante revolucionó por completo a toda la familia. "Todos estamos enloquecidos de amor con él", aseguró visiblemente emocionado.

Pero quiso ir más profundo confesando algo que le pasa con esta nueva vida familiar y contó lo que lo moviliza. "Lo más fuerte es ver a tu hijo padre. Eso es lo más fuerte de todo”, reveló.

Compartí esta nota en redes sociales:







