Habló un amigo de Julieta Prandi: "Uno no corta una relación por celos"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega llevaban menos de un mes casados.

Sebastián Waizer, el amigo más cercano de Julieta Prandi, rompió el silencio sobre la separación de la conductora y brindó detalles sobre su situación emocional, el desgaste con su ahora expareja Emanuel Ortega luego seis años de relación y apuntó contra el entorno del músico y los contactos ligados a su ex esposa, Ana Paula Dutil.

A través de declaraciones televisivas, el joven desestimó que la ruptura se debiera a un arrebato impulsivo de la modelo al afirmar que la decisión resulta de una reflexión tras factores de convivencia y crisis previas.

“Juli necesita saber dónde está parada, cómo continuar, cómo seguir. Obviamente que hubo muchas charlas previas. El corte es una consecuencia. Juli no es ninguna improvisada”, señaló.

En ese sentido, Waizer indicó: “Los acuerdos son los que cualquier pareja tiene. Julieta hoy está parada en la vida desde otro lugar. Entonces, una Julieta hoy parada a su edad, digo, hay mecha corta, hay más intolerancia, hay algo donde no va a esforzar”.

El amigo de Julieta Prandi, contra el entorno de Emanuel Ortega Además, al ser consultado por las versiones de terceros en discordia y supuestas infidelidades, el amigo de Prendi subrayó: “Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja. Es que uno no corta un matrimonio por los celos. No encontró plan. Ya no encontró plan en ciertas cuestiones que le hacían ruido… El olfateo, se ve el olfateo en una mina”.

Compartí esta nota en redes sociales:







