Sabrina Rojas se recupera de dos cirugías y explicó por qué no se mueve en América TV.

Sabrina Rojas atraviesa la recuperación de dos intervenciones estéticas mientras continúa al frente de SQP, el programa de América TV en el que reemplaza a Yanina Latorre durante sus vacaciones. La conductora explicó que todavía siente molestias y que necesita permanecer sentada durante buena parte de la emisión para evitar esfuerzos físicos.

La conductora reveló en una entrevista con la revista Pronto que se realizó una cirugía mamaria y un procedimiento en el abdomen, aunque prefirió reservar los detalles de esta última intervención para más adelante.

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La recuperación todavía condiciona su rutina laboral. Si bien retomó sus compromisos frente a las cámaras, continúa medicada y necesita tomar precauciones para no agravar las molestias.

Para adaptarse a esta etapa, Rojas solicitó modificar la dinámica de SQP y comenzar el programa desde el escritorio, sin tener que desplazarse constantemente por el estudio.

La conductora explicó que todavía siente dolor y que los analgésicos forman parte de su tratamiento durante el posoperatorio. Por ese motivo, la producción debió contemplar sus limitaciones físicas mientras continúa al frente del ciclo.

La decisión le permite cumplir con sus obligaciones laborales sin exigirle movimientos que, por el momento, le resultan difíciles.

Rojas adelantó que más adelante brindará información sobre las intervenciones estéticas y los detalles de su recuperación. Por ahora, mantiene su participación en el programa de América TV mientras atraviesa el período de reposo.