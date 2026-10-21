jueves 22 de octubre de 2026
Escribinos
21 de octubre de 2026
Susto.

Fabián Gianola fue atropellado y lo operan este miércoles

El actor Fabián Gianola sufrió golpes y escoriaciones en todo el cuerpo, como así también fractura expuesta de radio y otra lesión en los ligamentos de la muñeca derecha.

Hoy operan a Fabián Gianola, tras el accidente.

Hoy operan a Fabián Gianola, tras el accidente.

El actor Fabián Gianola fue embestido por un auto en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le provocó algunas lesiones leves, y por lo cual será intervenido en las próximas horas para reducir sendas fracturas en un brazo y una muñeca.

El episodio se produjo cuando el artista, de 63 años, salía de un centro comercial en el barrio porteño de Saavedra y fue atropellado por un hombre, quien iba al mando de un Audi. Tras el impacto, Gianola cayó sobre el asfalto, con golpes y escoriaciones en todo el cuerpo, como así también fractura expuesta de radio y otra lesión en los ligamentos de la muñeca derecha.

Lee además
No hay vuelta atrás entre Cecilia Milone y Nito Artaza que enfrentan un conflicto judicial. 
Enfrentadísimos.

Reapareció Cecilia Milone y arremetió contra Nito Artaza
A Sabrina Rojas la quiere conquistar un futbolista de 19 años.
¿Se atreverá?

Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

El conductor del vehículo, por su parte, permaneció junto al actor, hasta que éste fue derivado a un sanatorio privado, donde le hicieron las primeras curaciones y le colocaron un yeso.

La operación de Fabián Gianola y su trabajo

Asimismo, Gianola confirmó que este miércoles será operado en un centro asistencial de San Isidro, donde le colocarán “una placa y tres tornillos”.

Gianola estaba participando actualmente en la obra “Los 39 escalones”, de Alfred Hitchcock, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge “Carna” Crivelli, aunque ahora deberá suspender sus actuaciones durante algunas semanas.

Temas
Seguí leyendo

Reapareció Cecilia Milone y arremetió contra Nito Artaza

Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

El presidente español le respondió a Javier Milei con un tema de Lali Espósito

Ricardo Darín se emocionó al hablar de su nieto y dio detalles de lo que más lo conmueve

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
A Sabrina Rojas la quiere conquistar un futbolista de 19 años.
¿Se atreverá?

Sabrina Rojas reveló que le escribe un conocido futbolista de 19 años que juega en el exterior

Las más leídas

Te Puede Interesar

No hay vuelta atrás entre Cecilia Milone y Nito Artaza que enfrentan un conflicto judicial. 
Enfrentadísimos.

Reapareció Cecilia Milone y arremetió contra Nito Artaza