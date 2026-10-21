Fabián Gianola fue atropellado y lo operan este miércoles

Hoy operan a Fabián Gianola, tras el accidente.

El actor Fabián Gianola fue embestido por un auto en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le provocó algunas lesiones leves, y por lo cual será intervenido en las próximas horas para reducir sendas fracturas en un brazo y una muñeca.

El episodio se produjo cuando el artista, de 63 años, salía de un centro comercial en el barrio porteño de Saavedra y fue atropellado por un hombre, quien iba al mando de un Audi. Tras el impacto, Gianola cayó sobre el asfalto, con golpes y escoriaciones en todo el cuerpo, como así también fractura expuesta de radio y otra lesión en los ligamentos de la muñeca derecha.

Así fue el grave accidente que sufrió Fabián Gianola pic.twitter.com/S2l4F4HAmn — Minuto Videos (@minutovideos) October 21, 2026 El conductor del vehículo, por su parte, permaneció junto al actor, hasta que éste fue derivado a un sanatorio privado, donde le hicieron las primeras curaciones y le colocaron un yeso.

La operación de Fabián Gianola y su trabajo Asimismo, Gianola confirmó que este miércoles será operado en un centro asistencial de San Isidro, donde le colocarán “una placa y tres tornillos”.

Gianola estaba participando actualmente en la obra “Los 39 escalones”, de Alfred Hitchcock, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge “Carna” Crivelli, aunque ahora deberá suspender sus actuaciones durante algunas semanas.

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