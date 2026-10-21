Talleres de Escalada busca el sucesor de Licht: quiénes son los candidatos

El plantel de Talleres de Escalada espera por un nuevo entrenador.

Tallleres de Escalada apunta a tres entrenadores de peso para afrontar la recta final de la temporada de la Primera B, tras la salida de Lucas Licht, quien fue despedido de su cargo después de la derrota del sábado ante Deportivo Merlo.

La dirigencia del "Tallarín" tiene en la mira a directores técnicos con experiencia en la divisional para tomar las riendas del equipo de cara a los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional, lugar que ya tiene asegurado a dos fechas de la finalización de la fase regular.

En este contexto, los nombres elegidos, según la información brindada por Ascenso x3, son Juan Carlos Kopriva, Pablo Vico y Gabriel Torres, de destacado paso por Real Pilar, con el que ascendió a la Primera B en 2024 y el año alcanzó las semifinales del Reducido.

¿Quién pica en punta para asumir en Talleres de Escalada? A pesar que los tres tienen argumentos y pergaminos para asumir el desafío, hay uno que sacó una ventaja en las últimas horas: Juan Carlos Kopriva. El exentrenador de Los Andes y Temperley, de 61 años y con vasta trayectoria en el ascenso, estaría un paso por encima de los demás, de acuerdo a lo informado por el periodista Daniel Caccioli.

¿KOPRIVA A REMEDIOS DE ESCALADA?



Juan Carlos Kopriva le saca ventaja a Gabriel Piter Torres y a Pablo Vico para ser el nuevo entrenador de Talleres de Remedios de Escalada en el reducido, se va a decidir en las próximas horas.



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:@DanielCacioli — El Ascenso x3 | La Voz del ASCENSO (@ElAscensox3) October 20, 2026 X Ascenso x3 En este contexto, en caso que que Talleres acelere por el "Vikingo", hay un tema que resolver: el entrenador tiene contrato con Juventud Unida, club en el que llegó en junio y con el que hace una semana terminó su participación en la Primera C. Por este motivo, las próximas horas será determinantes para definir al próximo entrenador del Tallarín. Por lo pronto, la dupla técnica compuesta por Roberto Bessaso y Yañez seguirá al frente del primer equipo.

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