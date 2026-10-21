jueves 22 de octubre de 2026
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21 de octubre de 2026
Nombres de peso.

Talleres de Escalada busca el sucesor de Licht: quiénes son los candidatos

Tras la salida del exdefensor, Talleres de Escalada busca un técnico de experiencia para afrontar la definición de la Primera B.

El plantel de Talleres de Escalada espera por un nuevo entrenador.

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La dirigencia del "Tallarín" tiene en la mira a directores técnicos con experiencia en la divisional para tomar las riendas del equipo de cara a los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional, lugar que ya tiene asegurado a dos fechas de la finalización de la fase regular.

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En este contexto, los nombres elegidos, según la información brindada por Ascenso x3, son Juan Carlos Kopriva, Pablo Vico y Gabriel Torres, de destacado paso por Real Pilar, con el que ascendió a la Primera B en 2024 y el año alcanzó las semifinales del Reducido.

¿Quién pica en punta para asumir en Talleres de Escalada?

A pesar que los tres tienen argumentos y pergaminos para asumir el desafío, hay uno que sacó una ventaja en las últimas horas: Juan Carlos Kopriva. El exentrenador de Los Andes y Temperley, de 61 años y con vasta trayectoria en el ascenso, estaría un paso por encima de los demás, de acuerdo a lo informado por el periodista Daniel Caccioli.

En este contexto, en caso que que Talleres acelere por el "Vikingo", hay un tema que resolver: el entrenador tiene contrato con Juventud Unida, club en el que llegó en junio y con el que hace una semana terminó su participación en la Primera C.

Por este motivo, las próximas horas será determinantes para definir al próximo entrenador del Tallarín. Por lo pronto, la dupla técnica compuesta por Roberto Bessaso y Yañez seguirá al frente del primer equipo.

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