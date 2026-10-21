En Fiorito preparan un mega homenaje por el cumpleaños 66 de Diego Maradona

En Fiorito preparan un mega homenaje por el cumpleaños 66 de Maradona.

Fiorito , la Ciudad de Dios, en Lomas de Zamora, será escenario de un homenaje a Diego Maradona el viernes 30 de octubre, cuando se cumplan 66 años de su nacimiento. La jornada comenzará a las 17 en el Parque Diego A. Maradona, con propuestas culturales, artísticas y recreativas para los vecinos y la comunidad maradoniana.

El barrio de Lomas de Zamora donde nació el ídolo del fútbol mundial ofrecerá una propuesta con música en vivo, una muestra fotográfica y de artes visuales, además de murales participativos. También habrá una recorrida por el Paseo Comunidad de D10S y una transmisión por streaming.

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Entre las actividades previstas figura el Paseo Malvinero, junto con intervenciones en servicios educativos que contarán con la participación de colectivos maradonianos.

El homenaje busca reunir a la comunidad en torno a la figura de Maradona, con actividades que combinan cultura, identidad barrial y memoria popular en el lugar donde comenzó su historia.

Las múltiples facetas de Maradona pueden verse en las calles de Fiorito.

La escuela donde estudió Diego es parte del recorrido turístico por la Ciudad de Dios.

Fiorito, la ciudad con más murales de Diego Maradona

La vida de Diego Maradona está llena de momentos icónicos. Uno de los más recordados es la entrada en calor antes de un partido con el Napoli al ritmo de la canción "Live is Life", una secuencia que dio la vuelta al mundo y sigue acumulando millones de reproducciones.

En agosto, en Fiorito, un grupo de artistas pintó un mural de grandes dimensiones que recrea esos minutos mágicos del Diez con la pelota.

"Es un mural de 52 metros de ancho con las poses de Diego en el espectacular calentamiento con el Napoli durante un partido de la Copa UEFA. Nos gusta pensar que es una canción hecha mural con Maradona bailando y tirando pasos mágicos con la pelota", expresó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, el colectivo artístico que creó la obra en un paredón de las calles Recondo y Núñez de Arce.

Maradona bailando y tirando pasos mágicos con la pelota.

En Fiorito, hay cada vez más murales en homenaje a Diego Maradona y sus mil vidas. Los vecinos ya pueden apreciar las nuevas obras tanto en la estación como en las paredes de las calles Murature y Campana; Recondo y Gabriel Miró; Bermejo y Morazán; y sobre Recondo y Presidente Perón.